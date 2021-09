INTEGRITEIT GESCHAAD?

De Confederation of North Central America and Caribbean Association Football, Concacaf, heeft een onderzoek gelast naar hetgeen zich afgelopen dinsdagavond heeft afgespeeld, waarbij na de voetbalwedstrijd tussen de clubs van Inter Moengotapoe en CD Olimpia, Ronnie Brunswijk, voorzitter van de eerstgenoemde club, ertoe overging zichtbaar geld te verdelen onder de spelers van de laatstgenoemde en winnende voetbalclub en daarbij stellend, dat hij de vicepresident van de Republiek Suriname is. Het bestuur van de Concacaf heeft een uitgebreid onderzoek gelast naar dit gebeuren, nadat het beelden had gezien van deze geldstrooipartij van Brunswijk, vertoond op sociale media. In een verklaring stelt de Concacaf, dat het noodzakelijk is een onderzoek in te stellen, omdat de integriteit van de organisatie in het geding zou kunnen zijn gekomen, door deze alles behalve gebruikelijke handeling van Brunswijk. Velen hebben met afschuw gekeken naar deze beelden en zich afgevraagd, wat Brunswijk heeft bezield om deze handelingen te plegen, ten aanzien van een buitenlandse voetbalploeg. Brunswijk heeft duidelijk in zijn wellicht bekrompen geest, niet in de gaten welke handelingen wél of niet door de beugel kunnen en dan vooral ten opzichte van organisaties buiten ons land, die regels van goed fatsoen, moreel en ethische codes, hoog in het vaandel dragen. Het is dan ook zeker een juiste stap van de Concacaf, een onderzoek in deze kwestie in te stellen en de uitslag van dit onderzoek bekend te maken en ook de eventuele stappen tegen de voetbalclub, waarvan de voorzitter en eigenaar zich overduidelijk niet weet te gedragen en de een na de andere uitglijpartij begaat. Behalve de uitglijpartij met betrekking tot het rondstrooien van geld, zoals hij dat gewend is onder zijn armlastige ABOP-volgelingen, heeft hij niet slechts Inter Moengotapoe, maar geheel Suriname te schande gezet, door op 60-jarige leeftijd 54 minuten lang lijfelijk te participeren in de wedstrijd tussen voormelde voetbalclubs. Het is dan ook niet vreemd, dat Inter Moengotapoe met maar liefst 6-0 ten onder is gegaan en het bij de return in het buitenland, het vermoedelijk ook niet beter zal doen. Brunswijk zal in ieder geval niet met zijn club naar het buitenland kunnen meereizen, gezien hij door Interpol al jaren wordt gesignaleerd na verstekvonnissen voor drugshandel in Frankrijk en Nederland op naam te hebben. Brunswijk heeft zichzelf, Moengotapoe en Suriname te schande gezet en dat dient hij heel goed in te zien. Het is voor velen onbegrijpelijk waarom de man zich niet als een waardige vicepresident kan gedragen en steeds handelingen pleegt, die wederom meer walging bij zovelen tot gevolg hebben. Binnen zijn algehele entourage zullen er toch wél mensen moeten opstaan, die de euvele moed kunnen opbrengen om deze man op zijn kardinale fouten te wijzen. Blijft men allemaal muisstil, dan zal dat zeker nadelige consequenties hebben voor de politieke organisatie ABOP.

****

De voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, SPB, Mielando Atompai, heeft namens het bestuur van deze vakvereniging, de regering tot morgen een ultimatum gesteld, de benoeming tot commissaris van politie van Shivanand Ramlall spoorslags terug te draaien, anders zullen er vanuit de SPB nadere stappen worden ondernomen. Atompai is van mening dat Ramlall, die directeur wordt van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, niet in aanmerking dient te komen voor deze bevordering, omdat er volgens hem, andere politieofficieren zijn die allang op een bevordering tot commissaris van politie wachten. Het wekt grote bevreemding bij velen, waarom meneer Atompai zo ineens zich zo beijvert voor andere hoge politieofficieren en de benoeming van Ramlall wenst te torpederen, terwijl in het recente verleden binnen het KPS, en ook onder het vorige bestuur van de SPB, waar Atompai ook deel van uitmaakte, men niet in verzet kwam toen bijvoorbeeld de huidige korpschef uit lagere rangen, de lucht in werd geschoten om hoofdcommissaris van politie te worden. Het moet nu voor een ieder duidelijk zijn, dat hier niet alleen zakelijke belangen van de informele sector spelen, maar ook politieke belangen uit de oppositie, die al ruim veertig jaar bezig is het KPS te ondergraven en ondergeschikt te maken aan hun corrupte en zeker ook criminele belangen. Bovendien is het zo dat Atompai en zijn medebestuursleden het Politiehandvest en de daarin vastgestelde regels, beter moeten lezen om ervan doordrongen te geraken dat het het staatshoofd is, dat bepaalt wie er commissaris van politie wordt en niet de bond. Wij achten het daarom van groot belang te vermelden wat in artikel 22 van het Politiehandvest staat over benoemingen van politieofficieren en wiens bevoegdheid dat nu werkelijk is. Het artikel luidt als volgt: ‘AANSTELLING ENZ. VAN AMBTENAREN VAN POLITIE. De aanstelling, bevordering , schorsing en het ontslag, alsmede de indeling in rangen en klassen, van de tot het korps behorende ambtenaren van politie geschieden, voor zover het officieren betreft, door de President, en voor wat betreft de onderofficieren en manschappen aangaat, door de minister.’ Tot zover het artikel 22 uit het Politiehandvest van het KPS. Meneer Atompai gaat dus met zijn bond zijn boekje totaal te buiten en heeft voor wat betreft de aanstelling van de heer Ramlall, daar geen donder mee te maken. Maar als je andere, niet direct zichtbare belangen behartigt, dan is Atompai zijn agitatie tegen het staatshoofd en zijn beslissing Ramlall te benoemen, wel te begrijpen. We zullen zien hoe de eerste burger van dit land op de acties van Atompai en zijn vakbond zal reageren. Ook is het van belang te bezien, hoe de leden van de bond zullen reageren na aansturing van Atompai.