‘SLM zal uit rode cijfers komen door realistische berekeningen’

“Om uit de rode cijfers te komen, moet de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) veel meer passagiers en vracht vervoeren van A naar B of van B naar A. Dus wanneer het weer zover is dat Surinam Airways beschikt over een eigen vliegtuig, dan moet er gekeken worden, hoe vaak er naar Amsterdam wordt gevlogen en of elke vlucht winstgevend is”, aldus Paul de Haan, CEO van de SLM. Volgens hem kunnen de berekeningen die nu worden gemaakt, zeer hoopgevend zijn of ook zeer ontmoedigend, maar die zijn op dit moment gewoon heel realistisch gemaakt. “De realistische berekeningen laten zien, dat met de juiste vliegtuigkeuze en de juiste routes, de SLM uit de rode cijfers zal komen. Dit doet De Haan niet alleen. “Ik word enorm ondersteund door een team van meer dan 500 fantastische Surinamers die werken bij de SLM.’’ De Haan zegt, dat zij op elk niveau een steentje bijdragen en het is niet alleen de directie die keihard werkt. Volgens De Haan vergeten we vaak, dat de schoonmaakploeg een enorme bijdrage levert, want zij zorgt ervoor, wat voor indruk je krijgt, wanneer je aan boord van een vliegtuig komt.

“We gaan dit bedrijf uit de rode cijfers halen en ook winstgevend maken, met iedereen die werkt voor de SLM, niemand wordt uitgesloten”, zegt De Haan.

De SLM kan binnenkort weer beschikken over eigen vliegtuigen. Volgens De Haan is een van de opties voor de Mid-Atlantische route de Airbus A330-200. De SLM had keuzes, maar een aantal van die opties waren of te groot, of te duur. “Hierdoor bleef een aantal keuzes over in relatie tot Airbus en Boeing en de Airbus A330, is nu zeker een van de opties die wij overwegen”, aldus de CEO. De afgelopen maanden is er rust binnen de SLM opgetreden en dat is vanwege het voortzetten van de diensten, door middel van de ingehuurde vliegtuigen. De Haan verduidelijkt, dat met het inhuren op de Mid-Atlantische en regionale route, de SLM ook kon blijven vliegen tijdens het hoogseizoen, waardoor zij nu middelen beschikbaar heeft om de leasepenningen te betalen voor de vliegtuigen, die binnenkort zullen worden ingezet. “Vliegtuigen huren is beduidend duurder dan leasen, daarom zijn we goed aan het nagaan, waar de toestellen vandaan moeten komen en de SLM zal vervolgens met de voorstellen/contracten die zijn aangeboden, een keuze maken”, aldus de SLM CEO. Er wordt volgens De Haan nagegaan, wat past bij de SLM en hoeveel passagiers zij kan vervoeren en naar welke bestemming. “ De doelstelling is om dit jaar nog eigen vliegtuigen te hebben op de Mid- Atlantische en regionale route. Dit is van belang voor het herstelplan, want dan weten we elke maand, wat de kosten zijn en wat we erop kunnen verdienen. Indien je betaalt voor de lease van een vliegtuig, dan gaat het erom hoe vaker je het toestel inzet, hoe lager de uur-prijs zal zijn. Er wordt daarom ook gekeken, naar hoe het netwerk zal moeten worden opgebouwd, naar waar er wordt gevlogen, wanneer en hoe vaak er vluchten worden uitgevoerd. Dan wordt de rekensom gemaakt volgens De Haan, om te bezien of het vliegtuig dat de SLM wil leasen bij haar past.