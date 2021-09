Covid-gevallen dwingen ziekenhuizen tot crisisplan

Het grote aantal covid-patiënten dat ziekenhuisbedden vult, is te vermijden, zeggen artsen. Maar in sommige ziekenhuizen betalen patiënten met of zonder coronavirus de prijs. “We bevinden ons op het punt waar niet elke patiënt in nood, de zorg zal krijgen die we zouden willen geven”, zegt dr. Shelly Harkins, Chief Medical Officer van St. Peter’s Health in Helena, Montana. Het is een van de nieuwste ziekenhuizen die haar toevlucht neemt tot een crisiplan voor zorg, wat betekent dat het ambulancepersoneel de zorg moet rantsoeneren. ‘’In die situaties kunnen mensen die binnenkomen met een hartstilstand mogelijk geen reanimatie krijgen en patiënten die anders in het ziekenhuis zouden worden opgenomen, kunnen naar huis worden gestuurd met dierbaren die bang zullen zijn en niet de volledige capaciteit hebben om voor hen te zorgen”, zei dr. Megan Ranney, decaan van de School of Public Health aan de Brown University. Volgens het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services zijn meer dan 89.300 mensen in het ziekenhuis opgenomen voor COVID-19, en volgens de Johns Hopkins University zijn de afgelopen week elke dag gemiddeld 1.926 mensen overleden aan COVID-19. Dat is het hoogste percentage sinds begin maart. Vaccins zijn de beste manier om COVID-19 te voorkomen, maar miljoenen tieners en volwassenen zijn nog niet volledig gevaccineerd, aldus de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen volgende maand misschien gevaccineerd worden Pfizer zal binnenkort de Amerikaanse Food and Drug Administration vragen om zijn vaccin voor kinderen van 5 tot 11 jaar goed te keuren nadat klinische onderzoeksgegevens hebben aangetoond dat het vaccin veilig is en een robuust antilichaamrespons genereert bij kinderen in die leeftijdsgroep, zo maakte het bedrijf maandag bekend.

‘’Als alles goed gaat, kan het vaccin worden goedgekeurd voor kinderen van 5 tot 11 jaar waarschijnlijk tegen eind oktober, misschien glijdt het een beetje in november”, vertelde voormalig FDA-commissaris en huidig Pfizer-bestuurslid dr. Scott Gottlieb maandag aan CNBC. Dat zou betekenen dat nog eens 28 miljoen Amerikanen zich zouden kunnen laten vaccineren, volgens een CNN-analyse van gegevens van het US Census Bureau. ‘’94% van alle Amerikanen zou dan in aanmerking komen voor vaccinatie en dat is goed nieuws”, zei spoedarts en CNN Medical Analyst dr. Leana Wen. “Zoveel ouders wachten op precies dit nieuws, vooral gezien wat er nu gebeurt met de deltavariant. Er zijn de afgelopen twee weken bijna een half miljoen nieuwe gevallen bij kinderen geweest.” De Pfizer-studie omvatte 2.268 deelnemers van 5 tot 11 jaar en gebruikten een dosis van 10 microgram – kleiner dan de dosis van 30 microgram die is gebruikt voor 12 jaar en ouder. “De dosis van 10 microgram werd zorgvuldig gekozen als de voorkeursdosis voor veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit bij kinderen van 5 tot 11 jaar”, zei Pfizer.

Wat te verwachten voor boosterdoses?

Adviseurs van de FDA adviseerden vrijdag om een boosterdosis van het Pfizer-vaccin toe te staan zes maanden na volledige vaccinatie – maar alleen voor mensen van 65 jaar en ouder en voor mensen met een hoog risico op ernstige ziekte door het virus. “De reden dat ze die beslissing hebben genomen, is vanwege het oordeel van de FDA dat het doel van vaccinatie is om ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden te voorkomen – en de enige mensen voor wie we hebben gezien dat twee doses dat niet doen, zijn de leeftijd 60 of 65 plus. Voor de rest van ons, houd je vast en blijf op de hoogte”, zei Ranney.

De CDC komt deze week bijeen met zijn vaccinadviseurs en het agentschap moet zijn goedkeuring geven voordat eventuele boosterdoses officieel kunnen worden toegediend. De directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases zei dat hij gelooft dat een booster-injectie uiteindelijk waarschijnlijk voor meer Amerikanen zal worden aanbevolen. “Er zullen gegevens blijven binnenkomen, en ik geloof dat je een evolutie van dit proces zult zien in de komende weken tot maanden”, zei dr. Anthony Fauci zondag. Een evolutie zou de evaluatie van gegevens voor boosters van Moderna en Johnson & Johnson kunnen zijn, waarvan Fauci zei dat ze binnen de komende drie weken zouden kunnen komen.

(Bron: CNN)