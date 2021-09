VMS roept burgers op zich te laten vaccineren

“Het duurt nu reeds langer dan een jaar dat wij als Surinamers en de rest van de wereld door COVID-19 geteisterd worden. Inmiddels zijn wij in ons land in een 4e besmettingsgolf beland, terwijl wij nauwelijks een daling van de 3e besmettingsgolf hebben gekend. Vele van onze medeburgers zijn heel ernstig ziek geworden en een aantal mensen (jong en oud) is ondanks al de geboden hulp, helaas ook komen te overlijden”, aldus de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), in een communiqué. De VMS stelt, dat ons zorgsysteem zwaar onder druk staat, mede vanwege het steeds toenemende aantal met COVID-19 besmette mensen en ernstig zieken. “De werklast voor het gezondheidspersoneel is heel hoog, de beschikbare geneesmiddelen en verbruiksartikelen zijn schaars. Ook de reguliere zorg, de zgn. non-covid-zorg, heeft erg veel te verduren t.g.v. deze situatie en komt voor een belangrijk deel in het geding. Voor het keren van het tij is ons aller inspanning vereist”, aldus de VMS. In het kader hiervan doet de VMS wederom het verzoek aan eenieder zich te houden aan de MoHanA-maatregelen: Mondneusmasker op, Handen wassen en Afstand houden alsook het mijden van grote groepen mensen bij elkaar. Ziekte of ernstige ziekte als gevolg van COVID-19, is te voorkomen middels vaccinatie.

De VMS roept elke burger op zich te laten vaccineren (‘Teki dresi wakti siki’).

“Indien de behoefte naar meer informatie m.b.t. vaccinatie bestaat, verzoeken wij eenieder contact te maken met zijn/haar huisarts. COVID-19 raakt ons allen, gezamenlijk gaan wij vol de strijd hier tegen aan. De tools hiervoor hebben wij reeds in onze eigen hand, we moeten die nu goed gebruiken”, aldus de VMS.