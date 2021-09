Ongeveer 100.000 vaccins zullen eind november vervallen

Nog geen nieuwe bestelling gedaan voor AstraZeneca

Een badge van ongeveer 100.000 vaccins van het merk AstraZeneca, zullen eind november vervallen. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, zegt tegenover de krant, dat dit aantal inderdaad rond november zal vervallen, maar voor de mensen die nog een tweede prik moeten krijgen, zal dit aantal wel genoeg zijn. Volgens de minister, heeft Suriname nog geen nieuwe lading besteld van de AstraZeneca-vaccins, omdat deze bezending eerst op moet en tegen die tijd zal er worden gekeken, hoeveel mensen nog bereid zijn zich te laten vaccineren.

Op de website laatjevaccineren.sr staat, dat er nu rond de 47.000 mensen moeten worden voorzien van een tweede prik, dat wil zeggen, dat er nog ongeveer 26.000 mensen in de komende maand moeten gaan voor hun prikje, om deze bezending niet verloren te laten gaan. Suriname heeft momenteel keuze uit vier covid-vaccins: AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer en Moderna. Het Moderna-vaccins bestaande 10.000 doses, werd geleverd als onderdeel van het steunpakket dat Nederland aan Suriname heeft gegeven in de strijd tegen COVID-19. Daarvoor kwam allereerst een bezending van 750.000 AstraZeneca-vaccins vanuit Nederland. Suriname heeft onlangs een bezending van het Pfizer-vaccin gekregen van de Verenigde Staten. Het gaat om de eerste tranche van de in totaal 550.000 doses die Suriname krijgt als uitvloeisel van de samenwerking tussen de Caricom en de Verenigde Staten.

Astra-Zeneca en Moderna zijn niet geschikt voor kinderen. Pfizer is dat wel, met het vaccin kunnen kinderen tussen 12-18 jaar worden gevaccineerd. ‘’Met Pfizer erbij, kan de vaccinatiegraad worden verhoogd’’, zei de minister.