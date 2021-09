SZF-verzekerden hoeven niet contant te betalen voor labonderzoeken

Personen die verzekerd zijn bij het Staatsziekenfonds (SZF), hoeven met ingang van woensdag 15 september, niet contant te betalen voor laboratoriumonderzoeken bij Heath Control, Mylab en Medilab. Dit bevestigt SZF-directeur Amar Randjitsing, tegenover de krant. Randjitsing zegt, dat er een overeenkomst is bereikt tussen het SZF en de laboratoria. Restitutie aan patiƫnten zal volgens Randjitsing conform de afgesproken procedure plaatsvinden. Hoewel het SZF een overeenkomst heeft bereikt met de laboratoria, is er nog geen oplossing voor verzekerden bij de zorgverzekeraars, verenigd in de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), bestaande uit Assuria, Parsasco en Self Reliance. Zij waren samen met het SZF in onderhandeling met de laboratoria. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, zegt tegenover de krant, dat Survam doorgaat met onderhandelen.