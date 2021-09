Gum Air investeert in zakenreizen vanwege opkomende olie- en gasvondsten

Eerste operator Cessna SkyCourier in Caribisch gebied komt in 2023

Tropical Aviation Distributors kondigt met trots aan, dat Gum Air een bestelling heeft geplaatst voor een Cessna SkyCourier die in 2023 moet worden geleverd. Dit is de eerste SkyCourier-bestelling die is geplaatst door een operator in het Caribisch gebied en de Latijns-Amerikaanse regio. De Cessna SkyCourier is een tweemotorig turbopropvliegtuig, ontworpen en vervaardigd door Textron Aviation Inc. De directeur van Gum Air, Dean Gummels, zegt in gesprek met De West, dat Gum Air enthousiast is over de toevoeging van de Cessna SkyCourier aan haar internationale vluchtactiviteiten. “Met de huidige aanleg van een nieuwe landingsbaan van 3600 voet op Heliport Paramaribo, kunnen we de SkyCourier gebruiken voor vluchten tussen Paramaribo, Georgetown, Port of Spain en Cayenne.

Het zijn nieuwe risico’s die we moeten nemen. We weten nog niet wat er gaat gebeuren, iedereen is enthousiast over de olie- en gassector en we willen niet achter het net vissen, dus hebben we dit risico genomen met de aanschaf van deze kist. We hebben geen plannen om in de regio te vliegen, wij willen focussen op de charter business tussen Guyana, Frans-Guyana en Trinidad”, aldus Gummels.

Gum Air wil zich volgens Gummels, focussen op bedrijven die zaken komen doen in Guyana en Suriname en daarbij experts willen vervoeren. ‘’Daarom is de main focus met dit nieuwe vliegtuig om business gerelateerde klanten vanaf de heliport te brengen naar hun bestemming.’’ De nieuwe Cessna heeft plek voor negentien passagiers en hun bagage. “De opzet van de heliport aan de Gummelsweg is in 2013 begonnen en is sinds 2015 operationeel en nu wordt die uitgebreid met een landingsbaan waar de Cessna moet landen. De vluchten van Gum Air via Zorg en Hoop blijven bestaan voor de binnenland-charters. Voor international/ business travel, zullen de vluchten worden uitgevoerd bij de nieuwe landingsbaan, dat in 2022 af moet zijn”, zegt Gummels.

Olie- en gasindustrie

Door de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie in Guyana, ziet Gum Air een potentiële groei in deze markt. Sinds 2009 vliegt zij dagelijks met de Cessna Caravan tussen Paramaribo en Georgetown en deze toevoeging is voor hen een logische stap. Hun plannen voor de SkyCourier zijn om de bestaande lijndienst tussen Guyana en Suriname te ondersteunen met het oog op het aanbieden van dezelfde diensten aan Frans-Guyana in de toekomst. Gum Air zal ook de vrachtsector en olie- en gassector ondersteunen met chartervluchten en mogelijke lijnvluchten naar Port of Spain, Trinidad en andere bestemmingen in het Caribisch gebied. De Cessna SkyCourier zal aldus Gummels, dag na dag betrouwbaar opstijgen met zware ladingen en grote passagiersaantallen.

De geheel nieuwe Cessna SkyCourier turboprop is ontworpen voor volledig geladen hoogfrequente operaties en maximale efficiëntie. Met de toevoeging van de SkyCourier aan de bestaande vloot van elf vliegtuigen met vaste vleugels en één helikopter, zal Gum Air haar charter- en geplande passagierscapaciteiten naar een hoger niveau tillen. Met de Cessna SkyCourier kan het bedrijf meer passagiers en lading tegelijk charteren. Dankzij de mogelijkheid om op één punt bij te tanken, in combinatie met een robuust landingsgestel voor gebruik op niet-verbeterde strips, brengt de Cessna SkyCourier-turboprop hun klanten sneller overal waar ze moeten zijn. John Price, Vice President van Tropical Aviation Distributors, kijkt uit naar de uitbreiding van Gum Air. “Ik heb Dean Gummels en familie persoonlijk gekend, voorafgaand aan de aankoop van hun eerste caravan twintig jaar geleden, en heb het genoegen gehad om door de jaren heen met hen samen te werken aan de toevoegingen aan hun vloot; kijken hoe ze het belangrijkste luchtvaartbedrijf in Suriname worden met de diensten die ze in het land leveren.”

Over Gum Air

Sinds 1964 is Gum Air een familiebedrijf, gevestigd op het vliegveld Zorg & Hoop in Paramaribo, Suriname. Gum Air bedient touroperators, mijnbouwbedrijven, lokale dorpen, medische en overheidssteunvluchten. Gum Air heeft een lange band met Cessna, die begon in 1972, toen Gum Air het bedrijf startte met Cessna 206’s. In 2001 kocht Gum Air haar eerste nieuwe caravan en exploiteert nu vier caravans samen met twee Cessna 206’s, twee Twin Otters, twee Robinson R44’s en een Bell 505. De nieuwe faciliteit van Gum Air op Heliport Paramaribo zal de basis worden voor de SkyCourier en internationale vluchten. Het plan is om de faciliteit in Zorg & Hoop te behouden als uitvalsbasis voor binnenlandse vluchten. Over distributeurs van tropische luchtvaart Sinds 1984 is Tropical Aviation Distributors (TAD) de geautoriseerde verkoopvertegenwoordiger van Textron Aviation voor meer dan 30 landen in en rond het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, die de volledige Cessna- en Beechcraft-zuiger-, turboprop- en Citation-businessjetlijnen vertegenwoordigen. Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte Textron Aviation-vliegtuigen, biedt TAD reserveonderdelen, productondersteuning, garantiebeheer, onderhoud en technische ondersteuning, en trainingscoördinatie voor eigenaren en operators van Textron Aviation-vliegtuigen, en vertegenwoordigt Bell Flight ook in de regio.

Over Textron Aviation

Textron Aviation heeft meer vliegtuigen voor de algemene luchtvaart gefabriceerd dan enig ander bedrijf en wordt erkend als de marktleider op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, prestaties en innovatie.