‘Waarschijnlijk investeerder gevonden voor bacovenbedrijf FAI’

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, deelde gisteren tijdens een persconferentie inzake het werkbezoek van de presidentiële delegatie aan Nederland mee, dat er een goed onderhoud is geweest met de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. ‘’Het eerste wat wij gepland hadden, was een bezoek aan de Wageningen University & Research, WUR, op het gebied van moderne en groene landbouwtechnieken. Daar hebben wij diverse projecten besproken en we hebben de WUR ook gevraagd, te helpen bij het verwerken van groenten en fruit‘’, zei Sewdien. Hij benadrukte, dat er een samenwerkingsrelatie wordt voorbereid met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) om onder andere de rijstkwaliteit te verbeteren.

Zaken die te maken hebben met de export zijn volgens Sewdien, eveneens besproken.

Sewdien zegt dat in het kader van drinkwatervoorziening, oppervlaktewaterzuivering in de Surinamerivier en waterschappen, een bezoek is gebracht aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Er bestaat al een samenwerking op deze gebieden en in verband hiermee, heeft de minister gesproken met de leiding van het waterschap. Volgens Sewdien zal er met de deskundigen gesproken worden, hoe het bodemwater van Suriname dat door de jaren heen vervuild is geraakt, gezuiverd kan worden. Ook is er assistentie gevraagd voor het oplossen van dit probleem.

De minister deelde mee, dat er waarschijnlijk een investeerder is gevonden voor het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI). Het gaat om het Forest Effect Fund (FEF), dat volgens Sewdien, Nederlandse ondernemers helpt te investeren in de agrarische sector in opkomende of ontwikkelingslanden. De bewindsman wacht momenteel op een voorstel van FEF. ‘’Ik heb een aantal van de vragen die zij hadden, moeten beantwoorden.‘’