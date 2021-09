Santokhi wil zo snel mogelijk IMF-akkoord

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren op een persconferentie aangegeven, dat hij hoopt dat de Board Level Agreement met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), binnenkort getekend wordt. Santokhi maakte bekend dat hij begrijpt dat burgers zich afvragen, waarom het zo lang duurt en hoelang het volk nog moet pinaren. Volgens de president duren de onderhandelingen daadwerkelijk lang, maar dat komt, omdat het onderhandelingen zijn die zorgvuldig gevoerd moeten worden. ‘’We zitten in de laatste fase van de onderhandeling op board level voordat we goedkeuring van het IMF-programma krijgen”, stelde president.

Het herstelprogramma is goedgekeurd door het parlement en door het IMF. Volgens de president, was het de bedoeling dat het programma uitgevoerd zou worden met ondersteuning van het IMF, de Inter-American Development Bank (IDB) en de World Bank. Echter is die financiering nog niet gekomen, omdat iedereen wacht op de Board Level Approval van het IMF. “Maar wij zijn doorgegaan met de uitvoering van het herstelplan zonder de IMF-overeenkomst en met eigen besparing. Als de financiering direct was gekomen, zou de verlichting reeds in februari komen, maar IMF wilde dat we eerst de koers zouden loslaten, dus we moesten maatregelen treffen”, zei Santokhi.

De president gaf aan dat de regering nu op basis van eigen besparingen de kosten financiert. Zo heeft de regering al een eerste ronde van koopkrachtversterking toegekend aan de ambtenaren en de sociale voorzieningen verhoogd. “Nu komt er een tweede ronde. De bijdragen zijn met de vakbonden overeengekomen. We sparen voor het volk om de economie te stabiliseren, niet zodanig dat de koers weer omhoog gaat. We sparen zodat mensen voldoende financiële middelen en ademruimte hebben. Als de koopkracht komt, kan men meer kopen dan groeit de handel. Als eenmaal de financiële middelen vrij komen, hoop ik dat we een betere periode komt en we kunnen werken naar stabilisatie en groei”, aldus Santokhi.

door Priscilla Kia