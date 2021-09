Ramdin: ‘Nederland geeft euro 2 miljoen voor visumvrij reizen’

President Chandrikapersad Santokhi heeft de vorige week tijdens zijn bezoek in Nederland verklaard, dat Den Haag het wel eens is met zijn voorstel dat Surinamers visumvrij zouden moeten kunnen reizen. Echter ligt het besluit hiertoe bij de Europese Commissie om het voorstel te beoordelen. “We moeten er rekening mee houden, dat de Nederlandse regering aangegeven heeft dat ze het visumvrij reizen van Suriname naar de Schengenlanden ondersteunt, door alvast euro 2 miljoen vrij te maken, waardoor wij op een bepaald moment toegang zullen hebben”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) gisteren op een persconferentie.

Ramdin vertelde, dat er een ontwerpwet op biometrische paspoorten is, die inmiddels klaar is en ingediend zal worden bij De Nationale Assemblee, waarna er aan de staatsraad om advies gevraagd zal worden. Als we visumvrij willen reizen, zullen wij volgens Ramdin, wel voorzien moeten zijn van een biometrisch paspoort, omdat het onder andere een vereiste is bij wet. Een biometrisch paspoort, ook wel een e-paspoort of een digitaal paspoort, is een traditioneel paspoort met een ingebouwde elektronische microprocessorchip die biometrische informatie bevat die kan worden gebruikt om de identiteit van de paspoorthouder te verifiëren.

”Indien de wet op biometrisch paspoorten goedgekeurd is, hebben wij wel nog veel werk aan de winkel, voordat we uiteindelijk over kunnen gaan tot de productie van biometrische paspoorten”, stelde Ramdin. Volgens de bewindsman zullen verschillende systemen eerst in orde gebracht moeten worden, en dan niet alleen in termen van biometrisch paspoort. Ramdin zei dat we de mogelijkheid ook moeten hebben, om biometrische paspoorten af te kunnen lezen. “Gedurende de rondleiding op Schiphol, is ons de procedure verteld, in termen van de benodigde machines en het proces, daaromtrent hebben we goed advies gehad”, zei Ramdin. Daarbij haalde hij aan, dat wanneer een aantal zaken afgerond zijn, er dan een aanvraag bij de Europese Unie gedaan kan worden voor de toestemming van visumvrij reizen. Daarna, zullen zij dan nagaan of we alles in orde hebben. Volgens Ramdin is het daarom heel belangrijk, dat we dit soort zaken eerst in orde brengen, voor we het verzoek doen. “We weten wel dat Nederland en Frankrijk dit soort verzoeken, zullen ondersteunen. Er wordt gehoopt dat de andere landen, die lid zijn van de Europese Unie, de ondersteuning ook zullen verlenen”, aldus Ramdin.

door Charelle Gill