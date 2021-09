Regering overweegt maatregelen wederom aan te scherpen

55% recordpercentage covid-besmettingen

De regering is naar verluidt, aan het overwegen de maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, weer aan te scherpen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft de afgelopen weken benadrukt, dat de handhaving en het beboeten van lockdown overtreders zou worden verscherpt, maar ondanks die waarschuwingen, lijkt het erop alsof burgers nonchalant zijn geworden met betrekking tot de maatregelen. Gisteren was sprake van een record aantal positief geteste personen. Van de 681 swabs die werden afgenomen, bleken 497 (55%) positief.

Volgens een ingewijde bij het ministerie van Volksgezondheid, hebben de strikte maatregelen die waren doorgevoerd bewezen, dat indien deze nauwlettend worden gevolgd, het aantal besmettingen drastisch afneemt. Daarom overweegt de regering wederom deze maatregelen te implementeren. De afgelopen dagen lag het percentage positief geteste personen steeds boven 45% Het percentage positieven moet onder normale omstandigheden onder de 10% zijn om COVID-19 beheersbaar te kunnen houden. Deze maand zijn er ruim 4.200 mensen positief getest. De maand september is nog niet eens op de helft en er zijn reeds 43 mensen overleden aan de gevolgen van deze zeer besmettelijke ziekte. Ons land bevindt zich momenteel midden in de vierde golf die nu al meer levens heeft geëist dan de voorgaande.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, is deze golf veroorzaakt door de deltavariant die besmettelijker is dan de andere varianten. In totaal zijn in Suriname 764 mensen gestorven aan de longziekte. Op de Intensive Care Units van Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ‘s Lands Hospitaal worden 12 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 97 patiënten opgenomen. 3.164 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 132 personen zijn genezen verklaard.

Boetelijst

De boetelijst voor de verschillende lockdown overtredingen was met ingang van zaterdag 24 juli aangepast. Het organiseren van huisfeestjes is zoals bekend, al geruime tijd verboden (covid-maatregel) en de boete hiervoor is verhoogd van SRD 5000 naar SRD 50.000. De boete voor mensen die zich na de 21.00u (lockdown tijd) op de openbare weg bevinden zonder een dispensatiebrief, is verhoogd van SRD 350 naar SRD 700.

Op het niet dragen van een neus-mondbedekking op plekken buitenshuis, kan een boete staan van SRD 500. Voor het overtreden van het samenscholingsverbod, staat een boete van SRD 850. Het organiseren van rouwzittingen, waarbij er zich meer mensen bevinden dan is toegestaan, kan een boete van SRD 500 opleveren. Het overtreden van de wet op contactsport, levert een boete van SRD 850 op. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken in het openbaar of zich onnodig ophouden in de nabijheid van winkels of supermarkten, wordt beboet met eveneens SRD 850. Als het verbod op openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook wordt overtreden, krijgt men een boete van SRD 10.000. Voor het overtreden van de quarantaineregel, krijgt men een boete van SRD 4.000. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gaf toen aan dat Suriname niet aldoor in een lockdown kan blijven. ‘’Uiteindelijk moet de gemeenschap haar verantwoordelijkheid kennen’’, stelde de minister. Hij gaf verder aan dat er niet geschroomd zal worden op te treden tegen mensen die zich niet houden aan de covid-maatregelen.