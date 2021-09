Ramadhin steekt stokje voor roadshow ontvangst van president

De activiteiten die gepland waren voor de ontvangst van de presidentiële delegatie uit Nederland, werden gisteren op het laatste moment afgelast. Er was enorme kritiek geleverd vanuit de samenleving over het oproepen van grote groepen mensen, terwijl het land midden in de vierde coronagolf zit. Aan de activiteiten was een thema gekoppeld: ‘The right man on the right place’.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, stelde in een schrijven dat Suriname in een vierde covid-golf zit en derhalve dergelijke activiteiten niet gehouden kunnen worden. De minister bracht de organisatoren in herinnering, dat een dergelijke activiteit een precedent zal scheppen voor anderen die activiteiten willen organiseren, waardoor de overheid niet meer zal kunnen ingrijpen.

Pertap Bissumbhar, coördinator van het Comité ontvangst presidentiële delegatie, die samen met Stanley Dijksteel de voorbereidingen trof, wilde het succes van het werkbezoek in Nederland niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Volgens hen is het werkbezoek in Nederland het startsein voor een hernieuwde samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland.

De organisatie maakte op het laatste moment in een persbericht bekend, dat er ontzettend veel aanmeldingen waren geweest voor deelname aan de geplande roadshow. Om te voorkomen dat dit event een mass-spreading karakter krijgt, heeft de organisatie gemeend op de Johan Adolf Pengel International Airport met een delegatie van tien personen de presidentiële delegatie te verwelkomen. De roadshow die van Lelydorp naar de luchthaven en terug naar Lelydorp was gepland, is daarom komen te vervallen.