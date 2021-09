Visserijsector vreest piraterij

‘Visserijmanagement implementeren om overbeviste visgronden tegen te gaan’

De visserijsector vreest dat de problemen in de sector groter worden. President Chandrikapersad Santokhi zei na zijn bezoek aan Guyana tijdens een persconferentie, dat besloten is om rechtsreeks zaken met Guyanese vissers te doen. Hoewel de president heeft meegedeeld dat er geen extra visvergunningen zullen worden uitgegeven, zegt Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie (SSA), tegenover een lokaal medium, dat illegaliteit wordt gelegaliseerd. Volgens Karg, wordt piraterij hiermee gelegaliseerd. Karg steltt, dat het de president is die de sector met zijn onverantwoordelijke uitspraken in de problemen brengt.

De SSA-voorzitter zegt, dat er geen overleg met belanghebbende groepen is gepleegd, alvorens er besluiten zijn genomen. ‘’De president heeft toezeggingen in Guyana en Suriname gedaan, maar er is nimmer eerst met ons overlegd.” Karg zegt, dat Guyanese vissers in de visserijsector als piraten worden gezien. Ook verklaart hij, dat Guyanese vissers drie maal meer vis exporteren dan Suriname. ‘’Het zijn piraten die onze visgronden leegroven, terwijl wij ons strak aan de met regering gemaakte afspraken houden. Dit gaan we niet accepteren.” De SSA-voorzitter eist van de president, dat hij onze territoriale wateren goed beschermt tegen piraten. Tot slot hoopt Karg, dat er gehoor wordt gegeven, zodat de SSA geen acties onderneemt.

Willem Mohamedhoesein, voorzitter van Het Vissercollectief, zegt desgevraagd, dat er al te veel vergunningen zijn uitgegeven. ‘’We kunnen niets steeds anderen blijven accommoderen, terwijl we reeds overbeviste visgronden hebben. We willen niemand een trap na geven, maar de Guyanezen moeten geen visvergunningen krijgen. Integendeel moet het vergunningenbestand afgeslankt worden”, aldus Mohamedhoesein. Volgens hem is de minister van Lanbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, reeds op de hoogte gebracht van hun standpunt, met name: geen nieuwe visvergunningen aan buitenstaanders en het vergunningenbestand afslanken. ‘’We hebben een vruchtbaar gesprek gehad met de minister, die heeft ons de situatie uitgelegd. Echter moet er nu aan visserijmanagement gewerkt worden, om overbeviste visgronden tegen te gaan.”

Mohamedhoesein vindt het woord ‘piraterij’ te hoog gegrepen. ‘’Ook al weten we hoe deze groep te werk gaat en weten we wat ze jaren terug hebben gedaan, je kunt niet iedereen over één kam scheren. Hoewel we het er niet mee eens zijn dat er nieuwe vergunningen gegeven zullen worden, zullen we niemand een trap na geven”, aldus Mohamedhoesein.