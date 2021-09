Suriname kan upgrade krijgen na schuldenherstructurering

Sterke groei van het bbp, verbetering van het bestuur en beperking van de stijging van de overheidsschuld, zijn de sleutelfactoren geweest voor de weinige staatsobligaties van opkomende markten (EM) die tegen de trend in zijn gegaan die in de afgelopen tien jaar netto-upgrades hebben gezien, zegt Fitch Ratings in een nieuw rapport. Rating-upgrades kunnen volgen als een land uit een faillissement, economische crisis of ernstige neergang komt. Drie soevereine landen bevinden zich momenteel in ‘RD’: Libanon, Suriname en Zambia, en zouden upgrades kunnen zien als wanbetalingen worden verholpen, bijvoorbeeld na schuldherstructureringen, hoewel dit nog ver weg lijkt voor Libanon.

Groei

Een sterke groei van het reële bbp per hoofd van de bevolking zonder macro-financiële onevenwichtigheden, of versterking van de staatsbalansen door aanhoudende overschotten op de lopende rekening en/of begrotingsoverschotten kunnen opwaarderingen ondersteunen, evenals een gunstig mondiaal macroklimaat.

De gemiddelde EM Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating is in de tien jaar tot eind augustus 2021 met 1,3 punten gedaald tot ‘BB’, of met 0,9 punten na correctie voor samenstellingseffecten. Op beide maatstaven is het verder achtergebleven bij de gemiddelde rating van de ontwikkelde markten.

Landen van opkomende markten

In de vijf jaar tot eind augustus 2021 was de grootste opwaartse beweging in Kroatië, Servië en Oekraïne, elk met netto twee stappen. Voor Kroatië en Oekraïne was dit het gevolg van het terugwinnen van de verloren punten in de afgelopen vijf jaar. Nog eens 14 EM-soevereinen werden met één stap opgewaardeerd. In de afgelopen 10 jaar hebben acht EM-landen een netto-upgrade van twee niveaus gekregen: de Dominicaanse Republiek, Georgië, Indonesië, Jamaica, Peru, de Filippijnen, Servië en Vietnam. Benin, Bulgarije, Oekraïne en Vietnam zijn de landen van opkomende markten die de komende twee jaar het meest waarschijnlijk zullen worden opgewaardeerd, zoals blijkt uit hun positieve vooruitzichten.

Kroatië heeft ook goede vooruitzichten op een upgrade, aangezien we verwachten dat het de euro in januari 2024 zal invoeren, wat zou kunnen leiden tot een upgrade van twee niveaus.

Ratings

Corruptierang in Suriname is gestegen tot 94 in 2020 van 70 in 2019. Standard & Poor’s kredietwaardigheid voor Suriname, staat op SD met n.v.t. vooruitzichten. De kredietwaardigheid van Moody’s voor Suriname is voor het laatst vastgesteld op Caa3 met negatieve vooruitzichten. Fitch’s credit rating voor Suriname is voor het laatst gerapporteerd bij RD met n.v.t. vooruitzichten.

Over het algemeen wordt een kredietrating gebruikt door staatsinvesteringsfondsen, pensioenfondsen en andere investeerders om de kredietwaardigheid van Suriname te meten, wat een grote impact heeft op de leenkosten van het land. Deze informatie is gebaseerd op de kredietbeoordeling van de staatsschuld voor Suriname zoals gerapporteerd door grote kredietbeoordelaars.

(Bronnen: Fitch Ratings-Londen-10 september 2021, tradingeconomics.com)