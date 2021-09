‘Echte Surinamers accepteren iedereen die het ambt van president bekleedt’

President Chandrikapersad Santokhi was van 5 t/m 12 september op werkbezoek in Nederland. Bijzonder opvallend was dat een groep Surinaamse Nederlanders, het niet eens was met het bezoek van de president, maar ook fel ertegen was dat Santokhi op 10 september de Anton de Kom-lezing zou uitspreken. Een groep Surinaamse Nederlanders heeft samen met een groep communistische jongeren, voor aanvang van de lezing een protest gehouden voor het Tropenmuseum in Amsterdam, waar de president de lezing zou houden. De twee groepen slingerden tijdens het protest, de president diverse beledigingen en verwensingen naar het hoofd.

De twee groepen hadden eerder aangekondigd, dat zij zouden protesteren tegen het feit dat Santokhi de lezing dit jaar uitspreekt. Dit omdat Santokhi volgens de demonstranten, voor alles staat waar verzetsstrijder De Kom tegen streed. Echter bleken velen tijdens het protest de etnische toer op te gaan. Bestuurskundige August Boldewijn om een reactie gevraagd, zegt in gesprek met De West, dat het uitschelden van de president beneden alle niveau is en dat een echte Surinamer iedereen accepteert die het ambt van president bekleedt.

“Santokhi is geen vreemdeling. Hij is een echte Surinamer die de lezing zal houden. Bovendien als je zou protesteren, zou je tegen de inhoud van de lezing moeten protesteren, maar dat was niet bekend. Ik heb de inhoud van de lezing deels gevolgd en die had geen betrekking op zaken die De Kom niet heeft gedaan of heeft misdaan. Bovendien was Anton de Kom een man die met allerlei etnische groepen is omgegaan”, stelt Boldewijn. Hij geeft aan dat het protest meer was tegen het feit dat Santokhi een Hindoestaan is en op basis van allerlei leugens. Boldewijn denkt dat de protestanten opgehitst zijn geworden en hoogstwaarschijnlijk politiek gelieerd zijn. “Het is geen protest dat je zou verwachten van mensen die verstandelijk redeneren”, aldus Boldewijn.

President Santokhi heeft tijdens zijn bezoek verschillende toespraken gehouden en uitspraken gedaan die in Suriname tot speculatieve redeneringen hebben geleid.

Eén daarvan is de uitspraak over het houden van verkiezingen in 2025 of eerder. ‘’Elke president, vicepresident, de ministers en ook de leden van De Nationale Assemblee, zouden een diplomatieke opleiding moeten volgen, zodat zij leren geen ondiplomatieke uitspraken te doen. Het was een zeer ondiplomatieke uitspraak. De president heeft nooit daarover gesproken in Suriname of met de coalitiepartners. Waarom doe je die uitspraak dan in Nederland? Je laat ruimte voor allerlei speculaties”, zegt Boldewijn.

Volgens de bestuurskundige is het te verwachten dat de coalitie bij elkaar zal komen over deze uitspraak en als blijkt dat de president de uitspraak anders bedoelt had, moet hij terug komen en zijn excuses bieden aan het hele volk. Dit omdat de uitspraak volgens Boldewijn voor opschudding heeft gezorgd.

-door Priscilla Kia-