Brazilië: Drugsvliegtuig met 295 kg onderschept

Landde ook in Suriname

Een vliegtuig, van het type Cessna, dat Suriname zou hebben aangedaan, is afgelopen dinsdagavond in Brazilië aan de grens met Bolivia met bijkans 300 kg drugs aan boord, neergestort. Dit meldt LPM News. Volgens de nieuwssite heeft het vliegtuig een noodlanding gemaakt aan de Boliviaanse grens. Het vliegtuig had geen vluchtplan, en werd onderschept door de Braziliaanse luchtmacht (FAB) bij het binnenkomen van het luchtruim van Brazilië. De piloot werd door vuursalvo’s gedwongen een noodlanding te maken. De piloot reageerde aanvankelijk niet op de instructies van de Super Tucano piloten van de luchtmacht om het vliegtuig aan de grond te zetten. Er werden waarschuwingsschoten gelost voordat een tweede salvo het vliegtuig trof. Het vliegtuig maakte toen een noodlanding in Brasnorte, in de noordelijke regio van Mato Grosso.

De piloot maakte een noodlanding in een open veld in de provincie, de noodlanding slaagde niet en het toestel sloeg over de kop. De federale politie zei, dat de verdachte, piloot, probeerde te ontsnappen, echter werd hij later, op 255 mijl van de grens met Bolivia gevonden en gearresteerd. Er is geen informatie over zijn gezondheidstoestand. De federale politie van Mato Grosso meldt, voorts dat er geen gewonden zijn gevallen. Volgens de federale politie werden in het vliegtuig 296 kg cocaïne en 1 kg marihuana gevonden. Naast de drugs die onderschept zijn, meldt LPM News, dat ook het vliegtuig in beslag is genomen. Al het in beslag genomen materiaal, werd naar de basis van de Federale Politie in Cuiabá gestuurd.

De politie zei dat de zoekopdrachten doorgaan voor het vinden van andere leden van een vermeende criminele organisatie, die betrokken is bij de drugshandel tussen Brazilië en Bolivia. ‘’Dit onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke en geïntegreerde inspanning van de betrokken opsporingseenheden om illegale vluchten van kleine vliegtuigen geladen met drugs uit naburige landen te neutraliseren”, aldus melde de Federale Politie van Mato Grosso. ‘’Er wordt nog steeds hard gewerkt, om de hele criminele organisatie die betrokken is bij deze illegale activiteiten te ontmantelen.‘’

