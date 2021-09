Santokhi bezoekt Eerste en Tweede Kamerleden:

‘Bezoek kan gezien worden als nieuw begin in Suriname’

President Chandrikapersad Santokhi, die tot 13 september op werkbezoek is in Nederland, heeft gisteren de Eerste en Tweede Kamerleden toegesproken. Hierbij heeft het staatshoofd de leden over de situatie in Suriname geïnformeerd. De Kamerleden kregen ook de gelegenheid vragen te stellen aan Santokhi.

‘’Ondanks de soms ongemakkelijke band tussen beide landen en vooral de radiostilte van de afgelopen tien jaren, bent u ons niet vergeten”, sprak de president. Hij zei dat in de afgelopen periode, er zoveel is gebeurd. De littekens van bepaalde gebeurtenissen zijn, aldus de president, nog zichtbaar. ‘’Het is een hele hoge hypotheek op de toekomst van jonge Surinamers. Er is een zware wissel getrokken op onze democratische beleving van de rechtsstaat. Ook het Surinaamse volk heeft hierbij gedemonstreerd, dat de rechtsstaatgedachte veel meer is dan ‘a way of life.”’

Santokhi benadrukte, dat het Surinaamse volk een goede toekomst wil, die gebaseerd is op democratische principes in de geest van de Verlichting, waarbij vrijheid, gelijkheid en broederschap centraal staan. President Santokhi deelde ook mee, dan zijn bezoek aan de Tweede Kamer, gezien mag worden als de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het nieuwe begin in Suriname. ‘’Eigenlijk ook het nieuwe begin in onze bilaterale relaties geschoeid op lees van intensieve samenwerking.‘’ Het staatshoofd verklaarde, dat de huidige regering wederom beleid zal ontwikkelen dat tot een sterke maatschappij zal leiden.