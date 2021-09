‘Nieuwe infecties COVID-19 kunnen leiden tot vierde piek’

We moeten een rampzalige toestand voorkomen

Uit recentelijke updates van het COVID-19 dashboard kan worden geconcludeerd, dat er al dagen sprake is van meer dan 150 nieuwe COVID-19-besmettingen in 24 uur. “Het is voor ons een uitdaging, omdat we de laatste dagen te kampen hebben met een stijgende trend van coronagevallen, en als we die op een curve uitzetten, kunnen wij gerust constateren, dat we naar een vierde piek toegaan”, aldus de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul. Hij zei, dat als we naar de covid-statistieken kijken, en we dit gedrag voort blijven zetten, we dan een vierde golf op de grafiek zullen vaststellen. Als het om de ziekenhuiscapaciteit gaat, is het vooral voor gezondheidsdeskundigen een uitdagende situatie. “Momenteel zijn we doende de ziekenhuisopnames op te schalen, zodat de zorg voorbereid is en die aan zal kunnen”, aldus de volksgezondheidsdirecteur. Sukul haalde aan, dat aan de andere kant er ook rekening gehouden moet worden met de niet covid patiënten.

De reguliere zorg zal volgens hem ook gecontinueerd moeten worden. “We kunnen niet alleen naar de sterfgevallen van covid kijken. We moeten ook kijken naar mensen die bijvoorbeeld aan een hartaanval etc. kunnen komen te overlijden. De hele gezondheidszorg moet de ondersteuning kunnen blijven krijgen”, benadrukte Sukul.

Volgens hem, moeten wij echter ervoor zorgen, dat we geen rampzalige situatie in Suriname creëren, door een super covid uitbraak, of een vierde mega golf. “Patiënten die aan COVID-19 overleden, de ICU opnames, de vaccinatiegraad, de week gemiddelden, zijn een aantal zaken waarmee we rekening mee zouden moeten houden, om te weten of we naar een ramp toe gaan of niet”, aldus Sukul. Hij is daarom van mening, dat een eventuele ramp moeten voorkomen. Dat kunnen we volgens hem echter alleen doen, door zoveel mogelijk mensen te motiveren zich te laten vaccineren, zodat men niet op de Intensive Care Unit (ICU) belandt, of dood gaat aan COVID-19.