Geen toestemming voor uitvoering chartervluchten naar Haïti

De afgelopen dagen circuleerde een overheidsdocument dat volgens onze autoriteiten, verkeerd is geïnterpreteerd. Het ging niet om een besluit, maar om een discussiestuk, over eventuele voorwaarden voor een hervatting van de Haïti-vluchten. De regering heeft verzoeken gekregen van de luchtvaartmaatschappijen, om chartervluchten tussen Suriname en Haïti, te hervatten. Haïti heeft te kampen met overstromingen, een aardbeving, een financiële en een covid-crisis. Daarom is er een vezoek gedaan humanitaire vluchten uit te voeren. Ook zouden andere onregelmatigheden zijn gesignaleerd, zoals het mogelijk reizen van passagiers met valse COVID-19-documenten.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), zegt in gesprek met ABC-Online Nieuws, dat het verzoek in behandeling is genomen, maar tot nu toe is er vanuit TCT, geen enkel visum verstrekt, en er is ook geen toestemming gegeven aan luchtvaartmaatschappijen charters uit te voeren.

Enkele maanden geleden werden deze charters gestopt vanwege mogelijke mensensmokkel die daarmee gepaard ging.

Ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking Suriname (BIBIS) heeft dinsdag jl. tijdens een persconferentie bevestigd, dat de regering vooralsnog geen toestemming gegeven heeft voor hervatting van chartervluchten naar Haïti vice versa. Wel wordt nagegaan, onder welke condities eventueel zal worden toegestaan om vanwege humanitaire redenen burgers van voornoemd land naar Suriname te laten overbrengen.

Op basis van een rapport dat door een presidentiële commissie die onderzoek heeft gedaan naar de charters, wordt nu bekeken, hoe de luchtverbinding met Haïti op een verantwoordelijke wijze, zou kunnen worden hervat. Maandag werd besloten dat een technische commissie hierover richtlijnen zal voorstellen. “Pas wanneer dat zo ver is en de regering deze onder de loep heeft genomen, zal al dan niet beslist worden”, aldus minister Ramdin.