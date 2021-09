KIND AAN HUIS?

Na op de maandag nog te ziek te zijn geweest om te verschijnen voor de zitting van de Krijgsraad als hoofdverdachte in het 8 december 1982 moorden strafproces, was D.D. Bouterse wel vief genoeg om een persconferentie te houden, waar hij na ruim twee maanden breedvoerig wenste in te gaan op de zogeheten ‘wapendiefstal’(?) uit zijn woning aan de Patrijsstraat 28 te Leonsberg. We hebben het er al eerder over gehad dat je over gaven, gelijk aan die van Mandraak de tovenaar, moet beschikken om onopgemerkt een grote partij machinegeweren, raketwerpers en bijbehorende granaten, pistolen, zware automatische wapens en handgranaten, onopgemerkt uit de residentie van de ex-president, weg te halen. Waar ook niemand over praat, is dat Bouterse deze grote partij wapens, toebehorende aan het Nationaal Leger, in zijn bezit had en ook volkomen onrechtmatig hield. De man handelde dus volkomen in strijd met de in ons land vigerende Vuurwapenwet en in het bijzonder, omdat hij geen hoge autoriteit (opperbevelhebber van de strijdkrachten) meer was na juli van het vorige jaar. Bouterse zou daarom nadat de zogenaamde diefstal was ontdekt en zelf door hem aangegeven bij de politie, als verdachte moeten zijn gehoord, hetgeen niet geschiedde. Ook hier wederom een groot voorbeeld van klassenjustitie in dit land. Maar goed, Bouterse vond het gisteren wederom nodig zijn overleden kleinzoon Walther, de schuld te geven van het ontvreemden van het wapentuig en het te verpatsen aan figuren uit de onderwereld. Deze figuren zouden stuk voor stuk behoren tot een bepaalde etnische groep en Bouterse suggereerde daarbij, dat zulks ook de reden is, dat er nog steeds geen ontknoping is in deze zaak. Met deze onthulling is de oud-president duidelijk bezig tweespalt te zaaien binnen de samenleving en deel te zijn van de etnische ophitsing, die al enige tijd via sociale media plaatsvindt en een heel gevaarlijke cq desastreuze wending in dit land kan nemen. De onderwereld zou volgens Bouterse, bereid zijn de wapens behorende aan het Nationaal Leger, terug te geven onder bepaalde voorwaarden. Daarbij zou iemand zich als verbindingsfiguur ter beschikking hebben gesteld. De kopers van de wapens behorende tot een bepaalde etnische groep, aldus Bouterse, zouden dan schotvrij moeten blijven. Dus de lieden die ook de Vuurwapenwet hebben geschonden, zouden na het retourneren van de wapens, straffeloos moeten blijven. Zelfs Bouterse dient te weten, dat in de praktijk, dat bij het toepassen van de wettelijke regels, niet mogelijk is. Hij denkt vermoedelijk en gevoeglijk, dat een straffeloos blijven van de verdachten in deze zaak, ook voor deze zogeheten onderwereldfiguren, mogelijk zou moeten zijn. Velen hebben zich door deze opmerkingen van Bouterse over de onderwereld en de bereidheid tot het teruggeven van de wapens, afgevraagd of Bouterse zo nadrukkelijk kind aan huis is bij criminelen, dat hij dat allemaal kan weten en ook natuurlijk tot in de finesses weet, wie deze lieden uit de onderwereld zijn. Wij weten dat een Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, direct onder de president valt en ook aan hem behoort te rapporteren. Bouterse heeft ongetwijfeld nog connecties binnen dit directoraat en kan dus nog steeds beschikken over bepaalde ‘classified’ informatie. Wij houden het daarom daarop, dat “paarse” vertrouwelingen hem op de hoogte hebben gehouden over de ontwikkelingen binnen dit onderzoek. De gehele gemeenschap wenst wél te weten, waar de wapens precies naartoe zijn gegaan en wat wij nog in deze onverkwikkelijke affaire kunnen verwachten. Bouterse stelde ook, begrip te hebben voor het feit dat Hoefdraad het land heeft verlaten. Hij is in het buitenland ondergedoken en het is voor Bouterse en alle andere corruptelingen uit de periode 2010-2020, een zeer goede uitkomst, dat Hoefdraad de plaat heeft gepoetst. De man weet gewoon veel te veel van wie en op welk moment die gestolen hebben uit de staatskas, en hoe het komt dat de volledige monetaire reserve van de Centrale Bank onder Hoefdraad en later Van Trikt, is verdampt. Bouterse weet heel goed, dat Hoefdraad aan hem en zijn NDP-topfiguren de gelegenheid heeft gegeven, het land financieel in elk opzicht te plunderen, tot aan de valutakasreserves en termijndeposito’s ter waarde van 197 miljoen dollar toe. Bouterse is zelf ook deelgenoot geweest van deze grootschalige diefstal uit de kluizen van de Moederbank van banktegoeden van de commerciële banken hier in ons land. Hij gebruikte namelijk een deel van deze gestolen valutakasreserves en termijndeposito’s om een reis, inclusief delegatie, naar China te ondernemen, en wel eind 2019. Bouterse dient zich diep te schamen om een monetaire hitman als Hoefdraad in bescherming te willen nemen. De man is de spil geweest in de financieel-economische en monetaire vernieling van dit land en heeft dat tien jaar lang met goedachting van Desi Bouterse, kunnen doen. Dat de justitie de man nu zoekt om hem te kunnen vervolgen en eventueel berechten, is logisch en terecht.