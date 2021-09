Sterke stijging aantal covid-positieven

In de periode 1-30 augustus zijn er 324 mensen die besmet zijn met COVID-19, opgenomen in ziekenhuizen. Slechts 9 personen waren volledig gevaccineerd tegen COVID-19, terwijl 316 personen niet volledig gevaccineerd waren. Dit betekent dat van de personen die vanwege een covid-besmetting opgenomen worden in een ziekenhuis, ongeveer 97 procent niet of niet volledig is gevaccineerd. ‘’Het is vrij duidelijk dat we versneld een stijging van gevallen hebben gezien’’, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Het is volgens hem duidelijk, dat we in de vierde covid-golf zijn beland.

Het ministerie van Volksgezondheid maakt sinds midden augustus deze cijfers bekend, om de samenleving ervan bewust te maken, dat covid-vaccins ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Het ministerie hoopt dat personen die zich nog niet hebben laten vaccineren of hiertoe niet bereid zijn, het belang van vaccinatie in zullen zien en overstag zullen gaan. Volgens de minister zullen er meer cijfers/statistieken gedeeld worden met de bevolking. In ons land zijn tot op heden in totaal 334.856 prikken gezet op een populatie van 601.158 inwoners. Het totaal aantal gevaccineerden met minimaal één dosis, ligt momenteel rond de 201.756 (33,56%).

Met het Sinopharm-vaccin zijn er tot op heden bijna 12.523 mensen gevaccineerd, waarvan ongeveer 9.483 personen volledig. Het aantal personen dat ingeënt is met het AstraZeneca-vaccin, staat momenteel op 187.144, waarvan 123.548 personen volledig (2 doses) zijn gevaccineerd. Met het Moderna-vaccin dat bestemd is voor met name zwangere vrouwen, zijn 336 personen gevaccineerd met een eerste dosis en 58 personen zijn inmiddels volledig gevaccineerd. 1684 personen kregen een eerste dosis van het Pfizer-vaccin, 11 mensen zijn volledig gevaccineerd. Deze 11 mensen hadden hun eerst prik van Pfizer in het buitenland gehaald.

Volgens Ramadhin beschikt Suriname over voldoende vaccinsoorten, waardoor het vaccinatieteam in een behoorlijk tempo is begonnen met vaccineren. “Rond juni zijn we veel meer gaan vaccineren en dit komt doordat we een flinke hoeveelheid aan AstraZeneca-vaccins hebben ontvangen. Daarnaast zijn ook nog 100.000 Sinopharm-vaccins uit China ingezet als optie. We konden toen al volop vaccineren”, aldus Ramadhin. Sinds vorige week is een lading van 100.000 doses Pfizer-vaccins ontvangen van de Verenigde Staten. Pfizer is ook geschikt voor kinderen en het afgelopen weekend konden jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar zich laten vaccineren. “Wanneer het besmettingspercentage landelijk afneemt en ook de opnames op de Intensive Care, zullen er geen vaccinatiedagen meer worden georganiseerd.

De vaccins zullen dan worden gedistribueerd onder de huisartsen. De huisartsen kunnen zelf inplannen, hoeveel mensen zij per week kunnen vaccineren”, aldus Ramadhin.