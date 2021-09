CDC waarschuwt tegen gebruik ivermectine bij covid

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hebben vorige week donderdag een gezondheidsadvies gestuurd waarin artsen en het publiek worden gewaarschuwd voor de “snelle toename” van het voorschrijven van het antiparasitaire medicijn ivermectine.

De CDC waarschuwen ook voor een toename van meldingen van ernstige ziekten veroorzaakt door het medicijn. Ivermectine wordt gebruikt voor de behandeling van parasieten zoals wormen en luizen bij mensen en wordt ook door dierenartsen gebruikt om grote dieren te ontwormen. Maandenlang hebben verschillende media berichten gelanceerd, over hoe ivermecitine gebruikt kan worden om COVID-19 te behandelen. Het is een populair onderwerp op Twitter. Ivermectine is een “wondermiddel” genoemd in hoorzittingen van het congres. Zelfs de Republikeinse senator Ron Johnson uit Wisconsin, heeft het middel aangeprezen om COVID-19 te behandelen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), heeft mensen gewaarschuwd tegen het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19. Afgelopen zaterdag tweette de FDA: “Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus, jullie allemaal. Stop ermee.”

De oproepen naar antigifcentra zijn verdrievoudigd in vergelijking met het aantal oproepen over het medicijn vóór de pandemie, aldus de CDC.

Enkele voorbeelden van deze oproepen waren volwassenen die COVID-19 wilden voorkomen en negen dagen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen na het innemen van het middel. Een andere persoon die online pillen kocht om zijn covid-infectie te behandelen, werd in het ziekenhuis opgenomen nadat hij vijf dagen lang vijf tabletten per dag had ingenomen.

De CDC herinnerde artsen eraan, dat ivermectine niet is goedgekeurd voor gebruik bij COVID-19-patiënten. Artsen hebben de mogelijkheid onderzocht, maar klinische proeven met ivermectine “leverden onvoldoende bewijs op” om COVID-19 te behandelen. Wetenschappers zouden meer klinische proeven moeten uitvoeren om te zien of het echt werkte om de ziekte te behandelen. Overdoseringen van de medicijn kunnen maagproblemen, zenuwbeschadiging, toevallen, desoriëntatie, coma en de dood veroorzaken.

Het CDC-advies herinnerde het publiek eraan, dat vaccinatie in plaats van behandeling “de veiligste en meest effectieve manier is om ziek worden te voorkomen en te beschermen tegen ernstige ziekten en overlijden” van COVID-19.

(Bron: CNN)