ER ZULLEN ZO VEEL MEER DODEN VALLEN

We bevinden ons volgens drs. Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, momenteel al in de vierde COVID-19-golf, die wederom veel meer slachtoffers maakt dan gewenst. Dit betekent een oplopende trend, die tot veel verontrusting zorgt bij de overheid en dan ook in het bijzonder bij de zorg, die al maanden op springen staat. Er zijn zeer ernstige aanwijzingen, dat de COVID-19-variant aangeduid als ‘Delta’, die is ontstaan in India en vele malen besmettelijker is dan de originele stam, reeds slachtoffers maakt in ons land en dat vooral hierdoor het aantal besmettingen in een razendsnel tempo oploopt. De ziekenhuizen bevinden zich al maanden in de zogeheten code zwart en buiten deze instellingen om geldt nog steeds code paars, hetgeen de ernst aangeeft van de huidige situatie binnen de zorg. Maar ofschoon de aangetoonde cijfers zeer ernstig zijn en er op veel plaatsen zeer intensief wordt gevaccineerd tegen COVID-19, denken nog veel te veel personen en dan in het bijzonder in bepaalde districten en wijken, dat COVID-19 en de varianten niet bestaan, of dat ze in staat zijn ze te trotseren door zich niet te doen vaccineren, of dat zij door de toediening van tal van zogeheten huismiddeltjes, uit de klauwen van deze dodelijke ziekte, kunnen blijven. Maar ofschoon deze anti-vaxxers hebben gezien dat veel gebruikers van huismiddeltjes en COVID-19 ontkenners reeds op het kerkhof liggen, of hun stoffelijk overschot nog opgeslagen ligt in een vriescontainer van het Wanica Ziekenhuis, blijft men koppig weigeren het gratis COVID-19-prikje te halen. Men gaat thans zelfs zover, weer alles eraan te doen om te gaan feesten en zo de besmettingsgraad die uitgedrukt wordt in het R-getal (reproductiegetal), te verhogen. Valse profeten gaan zelfs zover, dat men uit een geestelijk oogpunt, mensen oproept zich niet te vaccineren en men propageert medicijnen die als paardenmiddelen kunnen worden gekwalificeerd, om COVID-19 te kunnen ontwijken. Bewezen is al geruime tijd, dat die middelen niet helpen en dat bij besmettingen ze zeker geen bescherming bieden tegen COVID-19, de Manausvariant en nu ook Delta. Dat grote concentraties van mensen de besmettingen snel en drastisch doen toenemen, is reeds overal ter wereld bewezen en we hebben het hier ook gezien na concentraties van onverantwoordelijken op Phagwadag. De overheid doet er alles aan om COVID-19 te kunnen overwinnen en heeft daarvoor zeker de hulp van de gemeenschap nodig, maar toch zijn de saboteurs van de vaccinatiecampagne nog veel te groot in aantal en brengen anderen voortdurend in gevaar. Deze anti-vaxxers betekenen een groot en latent gevaar voor anderen in de gemeenschap, omdat onder hen ook nieuwe COVID-19-varianten kunnen ontstaan, die veel gevaarlijker kunnen worden dan de varianten P1 uit Manaus en Delta uit India, om de Britse variant Alpha maar niet te vergeten. De verschillende oproepen om te gaan vaccineren door politieke leiders uit de verschillende politieke partijen uit oppositie en coalitie, hebben tot nog toe er niet toe geleid, dat de twijfelaars en koppigen toch hun prikjes zijn gaan halen. Wat nu het gevolg van deze afkeurenswaardige houding zal zijn, is het snel verder oplopen van de besmettingen en tragisch genoeg ook het aantal doden. Misschien als we hier Braziliaanse, Amerikaanse en Indiase toestanden krijgen, waarbij er elke dag tientallen het leven laten en iedere Surinamer wel een familielid heeft of goede kennis die is gestorven aan COVID-19 en de varianten, zal men beseffen hoe ernstig de toestand wél is. Wij houden ons hart vast over de toestand in de ziekenhuizen, want ook daar is men aan het einde van zijn latijn.