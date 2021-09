325 covid-patiënten in ziekenhuis, slechts 9 volledig gevaccineerd

Vaccinatiebereidheid nog erg laag

Naast de 4 gevallen van personen die besmet waren met de Deltavariant, zijn er nu 12 nieuwe gevallen bijgekomen. Dit maakte Radjesh Ori, epidemioloog en waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), vandaag bekend op een persconferentie. Er werd wederom gewezen op het belang van vaccineren. Van de 325 personen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, zijn maar 9 volledig gevaccineerd. De rest was niet of niet volledig gevaccineerd. De vaccinatie is belangrijk om ernstige ziekte en sterfte te voorkomen. “Het gaat hard, maar we hopen niet dat het blijft stijgen, anders raken de ziekenhuizen weer overvol”, stelt Ori. ‘’De vaccinatiebereid is heel erg laag, hoewel er nu verschillende vaccins beschikbaar zijn’’, zegt hij. Ori geeft aan dat er veel drukte werd gemaakt over het AstraZeneca-vaccin, maar ook nu er meerdere vaccines, waaronder Pfizer, beschikbaar zijn, is de animo niet zo groot als verwacht. Ori hoopt wel dat de vaccinatiebereidheid gaat toenemen. Dat mensen afzien van vaccinatie komt volgens hem, doordat bekende personen de samenleving oproepen zich niet te laten vaccineren. ‘’Er zijn mensen die achter die mensen aanlopen’’, zegt Ori. Ook in het binnenland loopt het vaccineren niet vlot. “Het zijn maar tientallen mensen die gevaccineerd worden. Nergens zijn honderden mensen gevaccineerd”, stelt Ori. Dit komt volgens hem omdat er met name in het achterland, veel misinformatie is. “De meeste mannen denken dat ze impotent gaan worden. Aan vrouwen wordt gezegd dat ze onvruchtbaar worden. Als een zwerver dat zegt, gelooft niemand het, maar het zijn goed opgeleide mensen die dat zeggen en daarom geloven de mensen het”, geeft Ori aan. Volgens de epidemioloog zitten we nu in de vierde golf van COVID-19 en ligt het aantal besmettingen erg hoog. Ori legt uit dat om te bepalen in welke golf het land verkeert, er gekeken wordt naar de stijging of daling van de gevallen. ‘’Er wordt ook gekeken naar andere parameters. In dit geval gaat het om een andere variant die veel besmettelijker is’’, zegt Ori. In sommige landen wordt al gesproken over een derde covid-vaccinatie, een zogeheten ‘booster’. Ori zegt dat bij influenza elk jaar een vaccinatie moet worden genomen, maar wat de covid-vaccins betreft wordt er gewacht op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘’We wachten op het voorstel dat zij zullen doen’’, aldus Ori.

door Priscilla Kia