Individuele verantwoording en gedrag zullen richting 4e golf bepalen

‘Vaccineren zal besmettingen niet voorkomen’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is vanmorgen tijdens een persconferentie ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de covid-situatie, en ook inzake de epidemiologische en vaccinatieontwikkelingen en de communicatieopvoering. De minister zei, dat het meest zorgelijke op dit moment is, dat dagelijks het aantal nieuwe besmettingen toeneemt. Het gevolg hiervan bevreest Ramadhin, dat de opnames op de Intensive Care Unit (ICU) ook zullen oplopen. ‘’Overal is men aan het feesten, alsof er geen COVID-19 meer in het land is. Het gevolg hiervan is de vierde golf van COVID-19-besmettingen.’’ Volgens de minister zal de individuele verantwoording en het gedrag van elke persoon (zowel gevaccineerd als niet-gevaccineerd) bepalen, welke richting die vierde golf opgaat , omdat wij vanwege de regering alle pogingen hebben ondernomen, om zoveel mogelijk de samenleving te beschermen.

Volgens Ramadhin zullen hierbij drie belangrijke campagnes worden geïntensiveerd, deze zijn: 1 De MoHanA-maatregelen die nog steeds gelden, ofschoon je al bent gevaccineerd. Dit zegt hij naar aanleiding van het gedrag van gevaccineerden personen die nu nonchalant omgaan met de covid-maatregelen. 2; Intensivering van de vaccinatiecampagne, met inzet van influencers, jeugdambassadeurs en het onderwijs en 3, de handhaving van de politie op alert handelen en de beboeting.

Vanwege het ministerie is er geconstateerd, dat er al diverse initiatieven worden ondernomen, voor wat betreft de opvoering van de communicatie, vooral in het binnenland. “Medische Zending is al begonnen met de binnenlandbewoners van de omliggende dorpen te praten, om zich alsnog te laten vaccineren”, aldus Ramadhin. Nadrukkelijk gaf hij aan, dat de regering wil aangeven, dat zij niemand wil verplichten, zich te laten vaccineren.

Nu de Deltavariant in het land is, hetgeen inhoudt dat wij heel gauw weer in een zeer ernstige situatie zullen terechtkomen voor wat betreft COVID-19, waarbij vooral de medische sector nog zwaarder onder druk zal komen te staan. Wij hebben alle drie golven achter elkaar gehad en nu zitten wij in de vierde golf. Het ligt aan ons, om het vol te houden, de maatregelen in acht te nemen om zo de situatie te overbruggen. “Vaccineren zal besmetting niet voorkomen, maar het beschermt wel degelijk, tegen ernstige ziekenhuisopnames en zelfs de dood”, aldus Ramadhin.