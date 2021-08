Onderzoekers: ‘Stof uit slangengif kan vermogen covid-virus remmen’

In São Paulo hebben onderzoekers vastgesteld dat een eiwit dat aanwezig is in het gif van de jararacuçu-slang, kan helpen bij de behandeling van COVID-19.

Onderzoekers concludeerden, dat een deel van het eiwit, 75% van het vermogen van het virus kan remmen, om zich in apencellen te vermenigvuldigen. Volgens de onderzoeker zou een mogelijke remedie met de ontdekte verbinding, door de replicatie, het COVID-19-virus vertragen. Het lichaam zou hierdoor meer tijd krijgen antilichamen aan te maken, die nodig zijn om de ziekte te kunnen weerstaan. “Dit is nog in volle gang, er zouden aanvullende studies nodig zijn, maar we zien dat deze peptide de replicatie of vermenigvuldiging van virale deeltjes voorkomt”, aldus een onderzoeker.

De onderzoekers gaan ook de efficiëntie van verschillende doseringen van het molecuul beoordelen, en of het beschermende functies in de cel kan uitoefenen, die zelfs de invasie van het virus in het lichaam zou kunnen voorkomen. De studies voor het identificeren van andere doelwitten zullen verder nog voortgezet worden. “Als gevolg hiervan, kunnen er dan ook testen uitgevoerd worden bij cavia’s, zoals muizen. Als de uitslag positief is, gaan we een behandeling ontwikkelen”, stelde een onderzoeker.

(UOL)