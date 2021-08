Water stuwmeer recordhoogte

De spuikleppen van de Afobakadam zijn vanaf woensdag 9 juni geopend om water uit het stuwmeer te lozen. Op die manier wordt het waterniveau dat als gevolg van zware regenval van de afgelopen maanden in het stuwmeer sneller dan normaal is gestegen, op een veilig niveau gehandhaafd. Momenteel staan alle vijf spuikleppen van de Stuwdam open, omdat het water in het meer een recordhoogte heeft bereikt. De spuikleppen werden in het begin met tussenpozen opengedaan en sinds ongeveer de afgelopen drie weken waren alle vijf kleppen 1 x 24 uur open.

Volgens de onderdirecteur van de afdeling Power & Sustainable Energy van Staatsolie, Eddy Fränkel, de spuikleppen deze week nog worden gesloten.

Mocht er sprake zijn van zware regenval, dan blijven de spuikleppen open. “De snelheid waarmee het water is gestegen, lijkt een recordhoogte te zijn en dat gebeurt eens in de 8 tot 10 jaar. We hadden voor het laatst alle vijf spuikleppen open in 2011 en nu is dat weer het geval”, aldus Fränkel. Naast het spuien, wekken volgens hem alle zes turbines van de stuwdam optimaal stroom op voor de EBS. “Momenteel wordt 70 procent van alle stroom die nodig is door de Afobaka-dam opgewekt”, benadrukt Fränkel.

Bezoekers die frequent vissen op het stuwmeer, bevestigen dat zij nog nooit hebben meegemaakt dat het water zo hoog staat.