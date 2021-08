Nickerie loopt niet warm voor Sinopharm-vaccin

Nickerianen toonden weinig belangstelling voor het Sinopharm-vaccin, zo bleek afgelopen zaterdag tijdens de vaccinatiedag bij het gezondheidscentrum van de Regionale Gezondheids-dienst (RGD) in de Van Pettenpolder. Het was de eerste keer dat men bij RGD Nickerie, kon kiezen tussen het AstraZeneca- en het Sinopharm-vaccin. Van de 794 personen die zich hadden aangemeld, hebben 755 zich laten vaccineren met AstraZeneca, waarvan 44 voor een eerste dosis en 711 voor de tweede dosis. Slechts 39 personen (14 kregen 1e dosis, 25 kregen 2e dosis) kozen voor het Sinopharm-vaccin. Radha Ramjatan, rayoncoördinator RGD West, zegt desgevraagd, dat in Nickerie inmiddels 16.500 personen hun eerste vaccinatie reeds hebben gehad en 7387 al volledig zijn ingeënt. ‘’Dat is 66,5 procent van de 18-plus populatie van Nickerie die zich al één keer heeft laten inenten tegen COVID-19 en 29,3 procent volledig’’, zegt Ramjatan. Uitgaande van de totale populatie komt dit volgens Ramajatan, neer op respectievelijk 48,3 procent om 21,6 procent.

‘’Dit houdt in dat nog geen 30 procent van de bevolking, volledig is gevaccineerd’’, benadrukt Ramjatan. Zij zegt dat het heel belangrijk is dat de mensen zich volledig laten vaccineren, en verwijst daarbij naar de ellende die de derde golf die nog steeds gaande is, met zich meebrengt. Suriname heeft nu ook te maken met de deltavariant die volgens wetenschappers, besmettelijker is dan het oorspronkelijke COVID-19-virus. “Het volledig gevaccineerd zijn, beschermt in die zin dat indien men toch besmet mag raken, het ervoor zorgt dat je niet in het ziekenhuis op de Intensive Care terechtkomt. Je gaat er ook niet dood aan”, zegt Ramjatan. Zij roept de bevolking zichzelf te beschermen door zich volledig te laten vaccineren. ‘’Ook op de ouders doe ik een beroep om hun kinderen vanaf 12 jaar te laten vaccineren als het Pfizer-vaccin er is’’, zegt Ramjatan.