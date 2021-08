‘Grensgeschil Suriname en Guyana valt niet onderling te regelen’

‘’Het grensgeschil tussen Suriname en Guyana valt niet onderling te regelen, dit gaat dieper dan men denkt‘’, zegt Arnold Kruisland (NPS) tegenover de krant, naar aanleiding van het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana. De president zei bij zijn terugkomst in Suriname tijdens een persconferentie, dat er gesprekken zijn begonnen over de grenskwestie aan de Boven-Corantijn (Tigri-gebied). De president stelde dat hij zich met betrekking tot deze kwestie, wil richten ‘’op de zaken die ons binden en niet wat ons scheidt’’. Kruisland zegt zich niet te kunnen vinden in de stelling van de president. ‘’Mijn standpunt over de Tigri-kwestie is onveranderd. Suriname moet niet schromen het gebied op te eisen’’, aldus Kruisland. Hij benadrukt dat ongeacht welke band er tussen beide landen bestaat, het de taak van de regering is, de Tigri-kwestie aan te vechten.

“De regering moet bij elk gesprek dat gevoerd zal worden, een duidelijk signaal geven, dat zij het gebied terug wil”, zegt Kruisland.

Volgens hem moet de president, het volk niet voor de gek houden door te zeggen dat beide landen via dialoog een duurzame oplossing willen voor de grenskwestie. Hij geeft aan dat opeenvolgende presidenten het ook op die manier geprobeerd hebben, echter zonder resultaat. ‘’Suriname moet niet ervan uitgaan, dat dit heel simpel opgelost zal worden. Niet eens de president kan ons daarmee voor de gek houden. Deze kwestie speelt al jaren en moet internationaal opgelost worden.” De samenwerking tussen beide landen zal volgens Kruisland, niet veel opleveren indien slechts een land voordelen heeft, in dezen Guyana. Kruisland hoopt dat de gesprekken over het betwiste gebied rond zullen zijn alvorens men tot een hechtere band met Guyana geraakt. ‘’Dit is geen simpel vraagstuk, maar een goede leider zou een standpunt innemen: we gaan pas een samenwerking aan, indien je mijn grondgebied afstaat. Anders zou er geen samenwerking van de grond komen”, aldus Kruisland.

door Orsilia Dinge