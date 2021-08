Gas kan Guyana’s reddingslijn zijn voor snelle ontwikkeling

De nieuwe olieproducent Guyana wil verder met een gas-to-energy project van 900 miljoen dollar, dat volgens de autoriteiten, een belangrijke transformerende rol zal spelen in de ontwikkeling van het land. Het project dat zal worden gevestigd in de Wales Development Zone, West Bank Demerara, behelst de aanleg van een 220 km lange 12-inch offshore pijpleiding van de Liza Phases 1 en 2 drijvende productie-, opslag- en losschepen (FPSO), de Liza Destiny en Eenheid. Die pijpleiding zou zich uitstrekken tot La Jalousie/Nouvelle Flanders, West Coast Demerara. Er is ook een voorziening voor een onshore 12 inch pijpleiding, ongeveer 27 km lang, beginnend ten noorden van de voorgestelde NGL-fabriekslocatie en zich uitstrekkend door en nabij verschillende dorpen langs de westkust van Demerara en de Westelijke Jordaanoever van Demerara, tot deze offshore pijpleiding.

De lokale dochteronderneming van ExxonMobil, Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), zegt dat tegen 2024, minimaal 50 miljoen standaard kubieke voet gas per dag (mmscfd) door de pijpleiding zal worden getransporteerd.

De pijpleiding zal een maximale capaciteit van 130 mmscfd hebben.

De vicepresident van Guyana, Bharrat Jagdeo, heeft duidelijk gemaakt dat de regering van Guyana vastbesloten is om het project te laten slagen, aangezien het een belangrijk onderdeel vormt van de Manifest-beloften van zijn partij.

“Een politieke partij moet haar beloften nakomen. We zijn verantwoording verschuldigd aan het electoraat. We hebben een manifest gepubliceerd waarin staat dat we de Amaila-watervallen gaan bouwen, omdat we het hebben bestudeerd, we gaan ook voor een gas-to-energy project, daar hebben we campagne voor gevoerd. Mensen gaven ons het mandaat om dit te doen. We hebben gezegd dat we dit zullen doen om u goedkopere elektriciteit te geven’’, zei hij Jagdeo in een recent interview.

Maar terwijl de Guyanese regering het project voortzet, vraagt de lokale bevolking zich af, hoe het de natie precies ten goede zal komen, en hoe deze voordelen zullen worden overgedragen aan het Guyanese volk. Om te beginnen zal het project, dat naar verwachting eind 2024 in gebruik wordt genomen, naar verwachting de uitstoot van de energiesector in Guyana verminderen en de elektriciteitskosten met meer dan de helft verlagen. Het zal ook werkgelegenheid scheppen. In zijn presentatie aan de nationale assemblee op 10 augustus 2021, zei Ashni Singh, Senior Minister binnen het Kabinet van de President met verantwoordelijkheid voor Financiën, dat het project ‘’een echte transformatie zal brengen in Guyana in alle sectoren, aangezien duizenden banen zullen worden gecreëerd’’. “De realiteit is dat zodra dit gas-to-energy project is gerealiseerd en de bijbehorende elektriciteitscentrales zijn gebouwd, er 250 MW extra stroom aan het nationale net wordt toegevoegd. Denk aan de industriële ontwikkeling die daardoor zal worden gekatalyseerd. Het gaat niet alleen om het aanleggen van een pijpleiding. Het gaat niet alleen om het bouwen van een elektriciteitscentrale. Met de komst van deze pijpleiding en krachtcentrale zal het niveau van industriële activiteit dat zal worden gecreëerd in de Wales Development Zone, alleen al minstens 3000 banen opleveren en de positieve spin-overs op de rest van de economie zullen tienduizenden banen creëren”, zei Singh. De kosten van elektriciteit worden door de particuliere sector lang beschouwd als een belemmering voor investeringen. In veel gevallen heeft de expansie, productie en activiteiten met toegevoegde waarde belemmert. Singh zei dat de regering heeft erkend dat de grootste belemmering voor versnelde economische groei en ontwikkeling de energiebeperking is en het onvermogen van het land om voldoende stroom op te wekken. ‘’Zelfs als er genoeg wordt gegenereerd, is het onbetrouwbaar’’, merkte hij op. Hij zei dat met het project nieuwe mogelijkheden voor investeringen zullen worden gecreëerd, terwijl Guyanese bedrijven in staat zullen zijn om hun activiteiten te verbeteren, te concurreren en uit te breiden. Het project zal, aldus Singh, de oorsprong worden van economische transformatie en industrialisatie in Guyana.

“Guyana is al lange tijd een producent van primaire producten. Productieprocessen en processen met toegevoegde waarde zijn afhankelijk van elektriciteit. Als we met dit project de elektriciteitsbeperkingen aanpakken, zoals we zullen doen, maken we de productieactiviteiten onmiddellijk veel levensvatbaarder dan ooit tevoren”, verklaarde Singh. “Dit project gaat niet alleen over elektriciteit. Het zal de basis leggen voor een snelle industriële ontwikkeling in Guyana. We zullen voor het eerst de opkomst van een grote agro verwerkende sector zien. We zullen voor het eerst een grote en concurrerende productiesector zien. We zullen voor het eerst zien dat Guyanezen zich geen zorgen hoeven te maken over black out. Dat is transformatie.” Ondertussen zei minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat, dat Guyana’s huidige importfactuur voor brandstof en smeermiddelen ongeveer 490 miljoen dollar bedraagt, wat ongeveer 67,2 procent is van de totale netto betalingen in harde valuta. Hij merkte op dat als Guyana door deze interventie erin slaagt de kosten van deze rekening met de helft te verminderen, het effect op de betalingsbalans behoorlijk groot zou zijn.

“Als we bijvoorbeeld deze hypothetische besparing toepassen op de betalingsbalans voor 2019, dan zou ons nieuwe saldo een overschot zijn van ongeveer 200 miljoen dollar, dat wil zeggen extra deviezen die anders aan onze internationale reserve zouden kunnen worden toegevoegd. Daarom, ongeacht de omvang van de verlaging, vanwege de enorme omvang van onze importbrandstofrekening en het effect ervan op onze betalingsbalans, zal elke verlaging van onze importrekening zich vertalen in besparingen van miljoenen buitenlandse valuta’s”, zei hij. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen zei dat naast goedkopere elektriciteit, ook andere bijproducten uit het aardgas zouden worden vervaardigd. In dit verband zal het ministerie een Masterplan Gas Utilization (GUMP) opstellen om de meest geschikte toepassingen voor overtollig gas te beoordelen en te bepalen. Eerste studies hebben uitgewezen dat overtollig gas en afvalwarmte vooral gebruikt kan worden ter ondersteuning van de landbouwsector, waaronder de productie van kunstmest, gas naar eiwit en verwerking in de landbouw. Het kabinet heeft al geïnteresseerde partijen uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen om in het project te investeren.

(Bron: Oilnow.gy)