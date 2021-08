1 covid-dode en 71 nieuwe besmettingen

Een persoon is in het afgelopen etmaal in het ‘s Lands Hospitaal overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het aantal doden in augustus is hiermede gestegen naar 52. In Suriname zijn in totaal al 700 personen gestorven aan deze zeer besmettelijke ziekte. 71 mensen werden vandaag positief getest op het coronavirus. Er zijn 207 swabs afgenomen, waarvan 136 negatief waren. Van de geteste mensen was 34,3% positief. Dit cijfer moet volgens de (internationale) normen onder de 10% zijn. Op diverse Intensive Care Units worden 13 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 68 patiënten opgenomen. 1.037 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 50 personen zijn genezen verklaard. De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA, heeft inmiddels het coronavaccin van Pfizer en BioNTech als eerste volledige goedkeuring gegeven voor mensen van 16 jaar en ouder. Het middel werd sinds december gebruikt met een noodvergunning van de FDA (Food and Drug Administration). Het goedkeuringsbesluit is gebaseerd op gegevens van klinische proeven bij 44.000 mensen, van wie de helft een placebo kreeg. Ook na de proeven zijn ze gevolgd. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar blijft het vaccin beschikbaar op grond van de noodgoedkeuring. Wel biedt de volledige goedkeuring artsen de mogelijkheid het voor te schrijven aan kinderen onder de 12 jaar. In Suriname zal men zich ook spoedig met het Pfizer-vaccin kunnen laten vaccineren. Net als de overige vaccins, zullen ook bij dit vaccin, twee prikjes met een interval van drie weken, toegediend worden aan kinderen. Niet alleen kinderen mogen met het Pfizer-vaccin ingeënt worden, ook volwassen kunnen in aanmerking komen. Los van de Manaus-variant, zijn er ook gevallen van de deltavariant die veel besmettelijker is. Het vaccineren beschermt degelijk tegen ernstige ziekteverschijnselen en overlijden bij de normale COVID-19, Manaus- en deltavariant. De regering wil dat 70 procent van de bevolking boven de 12 jaar, het coronavaccin krijgt.