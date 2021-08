Personeel Telesur legt werk tijdelijk neer

Het personeel van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) heeft gisteren zijn werkzaamheden spontaan neergelegd. Het besluit hiertoe werd op een gehouden algemene ledenvergadering genomen. Bondsvoorzitter Harvey Panka zei aan een lokaal medium dat de maat nu vol is. Het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer, mede omdat het de wisselkoers van 12,50 van overheidswege niet mag verhogen. Schulden worden betaald in valuta, alle componenten bij de dienstverlening worden betaald in valuta en het bedrijf blijft een koers van 12,50 hanteren terwijl de marktkoers schommelt tussen de 21 en 22. “We hebben het punt bereikt, dat het zo niet verder kan. De raad van commissarissen (rvc) krijgt 1 x24 uur de tijd, om niet langer te bemoeien met de leiding van Telesur,” zei een verontwaardigde Panka.

Conform de wet, beheert de directie het bedrijf en moet zij ervoor zorgen, dat de dienstverlening kostendekkend is. Telesur heeft vorig jaar, een verlies van meer dan US$ 43 miljoen geleden, terwijl het bijna een kwart miljard SRD moet innen bij klanten. “Banen staan op het spel. We zijn bij de president geweest en bij de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, maar het heeft er veel van dat we niet worden gehoord,” stelde de bondsvoorzitter.

Wat de bond ook zwaar op de maag ligt, is dat de vicepresident in plaats van een vertegenwoordiger van de bond, iemand uit zijn partij in de raad heeft geplaatst. Nu moet volgens Panka de wet worden gewijzigd zodat de bond een vertegenwoordiger in de rvc kan hebben. Panka zei, dat het personeel vorig jaar geen loonsverhoging heeft gehad, omdat het bedrijf er toen reeds slecht aan toe was. Het personeel nam toen genoegen met incentives en toelages. “De procentuele verhoging hebben de personeelsleden niet gehad, waardoor zij een achterstand hebben, ten opzichte van met andere staatsbedrijven”, aldus Panka.

De directie vroeg toen naar tijd, zodat de verhoging in 2019 toegekend kon worden. In januari moest de cao voor 2019 worden afgerond. Echter heeft de directie zich niet gehouden aan haar afspraken cq toezeggingen en schuift de kwestie iedere keer op de lange baan, aldus de bondsvoorzitter.

“Ofschoon veel diensten zijn geautomatiseerd, zal de samenleving de staking van het Telesur-personeel wel merken”. Het bedrijf maakt wel bekend, dat de volgende branches vanaf donderdag 19 augustus 2021 tot nader order vanaf 9 uur v.m tot en met 2 uur n.m uitsluitend voor kastransacties open zullen zijn: Branche Noord, Branche hoofdkantoor, Branche Zonnebloem, Branche Latour en Branche Nw. Nickerie. De overige Branches zijn tot nader order gesloten.