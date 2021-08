Hausil: ‘Ik geloof in mijn onschuld’

Hausil heeft volgens raadslieden geen strafrechtelijke handelingen verricht

De strafzaak contra ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Faranaaz Alibaks-Hausil stond gisteren wederom op de rol. Haar raadslieden Murvin Dubois en Raoul Lobo haalden in hun dupliek aan, dat hun cliënt strafrechtelijk zaken worden verweten zonder dat er enig wettig bewijsmiddel tegen haar is geleverd. Volgens de advocaten heeft Hausil advies gegeven, echter heeft ze niet geparticipeerd bij de verkoop van staatspanden. Hiermee verklaarden de raadslieden, dat Hausil geen strafrechtelijke handelingen heeft gepleegd. Dubois en Lobo stelden, dat er ongefundeerde conclusies zijn getrokken contra hun cliënt. Naar zeggen van de juristen is op basis van vermoedens gewerkt, en niet van feiten. Gezien de vervolging van Hausil geen bewijs heeft opgeleverd noch bij het requisitoir, noch bij de repliek, vinden de raadslieden van Hausil dat er geen reden is om haar langer in detentie te houden. Beide advocaten hebben voor vrijspraak van hun cliënt gepleit. Ook is de rechter gevraagd, het Openbaar Ministerie (OM), niet ontvankelijk te verklaren. Hausil heeft eveneens als haar raadslieden, verklaard onschuldig te zijn.

Zij voerde gisteren haar laatste woord, waarbij ze aanhaalde, dat haar onschuld vroeg of laat, bewezen zal worden. ‘’Ik onderstreep de gedachtengang van mijn raadslieden. Ook wil ik verduidelijken, dat het vandaag exact dertien maanden is, dat ik in detentie verkeer.

Dertien maanden vanwege veroordelingen, beschuldigingen, vernederingen. Ik geloof in mijn onschuld. Ik weet dat ik onschuldig ben en ik laat het voor de Heer”, aldus een emotionele Hausil. Op 29 oktober zal rechter Maytrie Kuldipsingh, een vonnis wijzen in deze zaak. Naast het onschuldig verklaren van Hausil, vinden Lobo en Dubois eveneens, dat zaken niet correct zijn verlopen sinds de aanvang van het proces. Zo verklaarde Lobo, dat Hausil bij het verhoor constant als schuldige werd behandeld en dat de proces-verbalen hierdoor mogelijk ‘’gekleurd en niet zakelijk‘’ kunnen zijn. Ook voerde Lobo aan, dat de verklaringen van Hausil door het OM als ongeloofwaardig worden beschouwd, terwijl de verklaringen van de heren M. Soekhnandan en W. Orie werden meegenomen.

‘’De verklaring van Orie en Soekhnandan gelooft men wel, maar Hausil niet‘’, voerde Lobo aan. Hoewel er volgens Lobo meer bezwaren zijn tegen Soekhnandan en Orie, dan tegen Hausil, worden dezen niet vervolgd.