Dr. Sprenger: ‘Twijfel wegnemen over vaccinatie belangrijk’

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname vertoeft om te adviseren over de acute covid-zorg, heeft op zaterdag 14 augustus een overleg gehad met president Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President. Eveneens aanwezig waren de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul en de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin. Sprenger heeft tijdens het overleg, tussentijdse aanbevelingen gedaan met betrekking tot de covid-vaccinatiecampagne en de organisatie rond COVID-19 in Suriname.

Sprenger zei onder de indruk te zijn van de vele inspanningen die Suriname pleegt om COVID-19 beheersbaar te maken. Hij haalde aan dat nu er een nieuwe, besmettelijkere variant –de deltavariant – gedetecteerd is, deze inspanningen geïntensiveerd moeten worden. “We dachten dat we met een vaccinatie al behoorlijk beschermd waren, maar de deltavariant heeft ons geleerd dat je echt twee prikjes moet hebben. Dus je moet nu veel meer inspanningen doen om veel meer mensen uit te leggen, waarom het zo belangrijk is dat je wordt gevaccineerd”, zegt Sprenger. Volgens hem bestaan er in Suriname nog veel twijfels over het belang vaccineren. Sprenger beveelt dan ook aan dat de communicatie rond de covid-vaccinatie verder geactiveerd wordt. ‘’Het is’’, aldus Sprenger, ‘’ontzettend belangrijk om met de mensen die twijfelen, in gesprek te gaan en ze uit te leggen waarom vaccinatie belangrijk is.’’ Ook adviseerde hij om te kijken op welke wijze de organisatie rond de campagnes verder verbeterd kan worden, zodat de boodschap bij de mensen kan aankomen. Sprenger: “Er moeten meer gesprekken gevoerd worden en we moeten de dingen uitleggen aan de mensen.” Voorts is het volgens Sprenger van belang, dat betreffende COVID-19, er een verbeterde de database en dataverwerking komen. ‘’De collectie van data en de analyse daarvan zijn van enorm belang om goed beleid te kunnen maken’’, stelde Sprenger.

Minister Ramadhin zei dat er inderdaad veel meer gedaan moet worden om de communicatie en dataverwerking te verbeteren. Hij gaf als voorbeeld dat er bij het laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG), een instituut dat zwaar verwaarloosd werd en waar de laatste jaren veelal met verouderd apparatuur gewerkt wordt, niet geïnvesteerd is in de randvoorwaarden om op een gedegen wijze data te collecteren en te analyseren. De minister gaf aan dat de aanbevelingen meegenomen zullen worden in het beleid. “De president geeft zijn zegen en zijn instemming aan de zaken die aanbevolen zijn door dr. Sprenger. We kijken heel erg kritisch naar zijn aanbevelingen en zijn blij met de expertise die hij heeft, maar ook de link met Nederland, zodat wij zaken richtig kunnen begeleiden naar een transformatie van het beleid, vooral waar je zwakheden hebt en verbeterpunten nodig zijn”, aldus de minister.

Met de ondersteuning van Nederland en andere organisaties zoals de PAHO en andere bevriende naties, is het gelukt om een goede teststraat op te zetten en PCR-testen uit te voeren. Ook de diagnostiek, isolatie en quarantaine zijn goed opgezet. Al deze zaken zijn geanalyseerd door dr. Sprenger. Op het gebied van de communicatie, met name voorlichting, zijn heel veel initiatieven vanuit het ministerie, BOG en andere organisaties, zoals ngo’s genomen om de bewustwording rond COVID-19 op gang te brengen. Nederland zal helpen zaken te structureren en coördineren. Het ligt in de bedoeling de komende week van start te gaan met het uitvoeren van de zaken die zijn aanbevolen door dr. Sprenger. De president heeft groen licht gegeven om de aanbevelingen mee te nemen.