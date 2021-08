‘Aanpassing OB zal concurrentiepositie nationale markt verslechteren’

Recentelijk onthulde de regering, dat de omzetbelasting (OB) van 8 procent naar 12 procent voor de levering van goederen, invoer van goederen en het verrichten van diensten, per 1 oktober verhoogd zal worden. Swami Girdhari, de secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische producten in Suriname (VEAPS), stelde dat de doorvoering van deze maatregelen niet alleen voor een toename van de kostprijs voor de productie van agrarische producten zal zorgen, maar ook voor een toename van de exportprijs van agrarische producten. “Het is namelijk zo, dat we ons op een internationale markt bewegen, en de prijzen niet door de exporteurs worden bepaald. Onze concurrentiepositie zal ook op de nationale markt door de aanpassing van OB, verslechteren”, aldus Girdhari.

Hij verklaarde, dat de regering de OB moet afschaffen bij de export van verse groenten en fruit.

Dit zal volgens hem tot gevolg hebben, dat de kosten verlaagd worden. De buitenlandse afnemers zullen hierdoor meer hopen, en dat zal ervoor zorgen, dat het exportvolume, en de opbrengsten vergroot worden. “De regering is echter ook op de hoogte van ons uitgangspunt, dat we de OB afgeschaft willen hebben”, stelde Girdhari.

Maar deze verhoging van de OB, zal volgens Girdhari helaas ertoe leiden, dat de kostprijs zal stijgen, maar ook de exporten van de agrarische producten af zal nemen.

Girdhari blijft van mening, dat we als land juist meer moeten gaan verdienen, en dat kan door meer te produceren en exporteren. “We zijn een importeconomie, maar we produceren heel weinig en we exporteren ook heel weinig. Dat moet worden aangepakt”, stelde Girdhari. De regering moest volgens hem, eerst een gedegen onderzoek plegen, alvorens overgaan tot het verhogen van de OB. Alle maatregelen die nu door de overheid getroffen worden, zullen de productie en export schaden en moeten volgens Girdhari, juist afgewend worden. “We hadden juist verwacht, dat de overheid de juiste maatregelen zou treffen om de productie en export te facilieren en te verruimen, maar dit hadden we helemaal niet verwacht”, aldus Girdhari.