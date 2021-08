NIET ALLE LEERKRACHTEN EENS MET DOORSTROOMSYSTEEM

Dit schooljaar zal op een bijzondere manier afgesloten worden: alle leerlingen stromen namelijk door naar het volgende leerjaar. Niemand blijft zitten. Niet alle leerkrachten kunnen zich vinden in het gegeven dat leerlingen met onvoldoendes op hun rapport doorstromen met leerlingen die achten en negens hebben. Volgens hen moet er tenminste een bepaalde moeilijkheidsgraad aan verbonden zijn.

Maar er is ook een andere groep die van mening is, dat het laten doorstromen van alle leerlingen, een goed besluit is. Volgens hen verdient alle leerlingen gelijke kansen, en is het bijna nergens ter wereld meer zo, dat kinderen achterblijven. Het achterblijven heeft volgens de laatste groep een negatief effect op latere leeftijd, waarbij de meeste leerlingen die jaren hebben verloren, drop-outs worden. Wij kunnen ons terugvinden in beide stellingen, gezien we het niet moeten hebben van leerlingen die op school verschijnen om hun aanwezigheidsplicht. Er moet tenminste moeite gedaan worden om naar het volgende leerjaar te gaan. De lat hoeft dan misschien niet meer zo hoog te liggen, maar er moeten eisen zijn waaraan een leerling moet voldoen om aan te geven dat hij/zij geschikt is voor het volgend leerjaar. Belangrijk is dat voorkomen moet worden dat een leerling een drop-out wordt. We moeten leerlingen alle steun geven, omdat elk kind komt met zijn talent. Je hebt leerlingen die theoretisch zeer zwak zijn, maar in de praktijk zijn ze niet te stoppen. Deze leerlingen worden dan vaak achtergehouden, omdat zij de theoretische zaken niet behoorlijk beheersen. Wij zijn van mening dat er een tussenweg bewandeld moet worden en dat in veel gevallen, zaken heroverwogen dienen te worden.