98% van de covid-slachtoffers herstelt, 2% sterft

Wereldwijd zijn er nu rond de 206 miljoen COVID-19-gevallen. Het dodental ligt rond de 4,341,460 (2%). Cijfers die er in eerste instantie niet om liegen, maar als wij wat dieper graven, dan zien we een iets minder grimmiger plaatje. Van de 206 miljoen is bijna 185 miljoen (98%) genezen, terwijl 17 miljoen nog behoort tot de actieve gevallen. Dat betekent dat van de 17 miljoen besmette personen er nog mensen kunnen genezen, maar uiteraard ook aan de ziekte kunnen overlijden. Het relatief goede nieuws is dat 99,4 procent van deze besmette personen slechts milde verschijnselen vertoont. De overige besmette personen – 0,6 procent – verkeert in kritieke toestand. Er zijn wereldwijd ongeveer 190 miljoen closed cases (gevallen met een uitkomst: genezen of overleden). Daarvan is 98 procent genezen en 2 procent overleden. Op dit moment liggen in ons land, 22 patiënten op de intensive care. Tot nu toe zijn ruim 22.509 personen genezen verklaard.

Het totaal aantal besmettingen in Suriname is 26.318 en de teller voor het aantal personen in isolatie (positief) staat op 666. Er zijn tot nog toe 672 personen overleden. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de maatregelen die zijn afgekondigd door de president, strikt moeten worden nageleefd om het aantal besmettingen te laten dalen.

De maatregelen zijn om ons te beschermen tegen de besmetting van het COVID-19 virus. Daarom is het dragen van een mond/neusmasker buiten het eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten, verplicht.

Het uitgangsverbod blijft voor de komende drie weken van kracht en geldt van 21:00 uur in de avond t/m 06:00 uur in de ochtend. Verder zijn samenscholingen van groepen van meer dan 10 personen, behalve voor werk of onderwijs, verboden. Dit is ook van toepassing op feesten, inclusief huisfeesten, religieuze bijeenkomsten en begrafenissen.

