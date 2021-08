NVB-bushouders nog niet over juni uitbetaald

De ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), Iwan Woon, zegt tegenover de krant, dat de bushouders die de reguliere trajecten van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) onderhouden, nog niet over de maand juni uitbetaald zijn. Volgens Woon was er bij de opschorting van de vorige actie afgesproken, dat de achterstallige gelden uiterlijk op maandag 2 augustus uitbetaald zouden worden. ‘’Het is nu al 12 augustus, maar de gelden zijn nog niet op de rekeningen van de bushouders gestort’’, zegt Woon. Indien de gelden niet spoedig op de rekeningen staan, sluit Woon niet uit, dat de bushouders ertoe over zullen gaan hun diensten te staken, ‘’De bus- en boothouders geven aan, dat ze geen geld meer hebben om benzine aan te schaffen. Ze kunnen daarom niets anders dan het vervoer lamleggen bij het langer uitblijven van gelden”, zegt Woon. Wanneer de dienstverlening wordt stopgezet, weet hij niet. Volgens hem zal het afhangen van het antwoord van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, wat de te nemen stappen zullen zijn. ‘’Ik heb de minister een bericht gestuurd, dus het is afwachten wat er uit de bus komt. Tot zover wij hebben vernomen, heeft het ministerie van Financiën nog niets op de rekening van NVB overgemaakt.”

Woon zegt, dat een deel van de bushouders ook nog covid-gelden moet ontvangen voor het vervoeren van verplegend personeel. Voor deze groep was er volgens Woon, helemaal niets overgemaakt. Woon zegt, dat de TCT-minister drie weken respijt had om gelden uit te betalen. ‘’We zijn reeds in de tweede week, dus hopelijk wordt het spoedig in orde gemaakt.”

door Orsilia Dinge