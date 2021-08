Gevaarlijkste periode in de pandemie voor kinderen

Studenten die in het nieuwe schooljaar terug naar school gaan, zullen te maken krijgen met een van de gevaarlijkste perioden in de pandemie voor kinderen, en de overheid zal veel maatregelen moeten overwegen om hen te beschermen tegen COVID-19, zei een expert. Dr. Leana Wen bevestigde dit tegenover CNN, en verduidelijkt, dat de zeer besmettelijke deltavariant, nu pas piekt. Volgens Wen, zijn te veel volwassenen laks, dragen niet altijd een mond/neusbedekking en willen ook niet gevaccineerd worden. “Dat draagt bij aan deze echt gevaarlijke omgeving voor kinderen”, zegt Wen. Experts zeggen, dat de tijd nadert om vaccins voor kinderen goed te keuren. Momenteel zijn covid-vaccins alleen goedgekeurd voor personen van 12 jaar en ouder, maar veel experts en functionarissen hebben opgeroepen de inspanningen om vaccins voor jongere kinderen goed te keuren te versnellen, voordat meer kinderen besmet raken.

Het goede nieuws is dat de vaccinatiegraad in veel landen wel degelijk is gestegen. Volgens gegevens van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention, laten voor het eerst sinds juni meer dan 500.000 mensen per dag zich vaccineren tegen COVID-19. Gezondheidsexperts zeggen dat de vaccins een belangrijke stap zijn om de verspreiding van het virus en de meer overdraagbare deltavariant te vertragen/stoppen. Maar kinderen onder de 12 jaar komen nog steeds niet in aanmerking voor vaccins, en voor degenen die net zijn gevaccineerd, duurt het ongeveer zes weken vanaf de eerste dosis om volledig effect te hebben. Veel kinderen kunnen nog steeds kwetsbaar zijn wanneer ze aan het nieuwe schooljaar beginnen.

“Mijn zorgen zijn diep en ik ben zeer bezorgd”, zei president Joe Biden, toen hem werd gevraagd naar het risico op besmetting voor schoolgaande kinderen. “Ik begrijp ook dat de reden dat kinderen besmet raken, is omdat ze in de meeste gevallen in staten en gemeenschappen met een laag vaccinatiepercentage leven. Ze raken besmet door niet-gevaccineerde volwassenen, dat is wat er gebeurt. Ik pleit ervoor dat mensen zich laten vaccineren.’’

Terwijl ouderen ooit werden beschouwd als degenen die het meest kwetsbaar zijn voor het virus, hebben de leeftijdsbeperkingen rond vaccinaties ervoor gezorgd dat kinderen nu het meeste risico lopen, zei CNN Medical Analyst dr. Jonathan Reiner aan Don Lemon van CNN. Wen zei, dat het duidelijk is wat er nodig is om school veilig te maken voor kinderen. De experts zijn het erover eens, dat mond- en neusbedekkingen een van de beste beschermmiddelen zijn, want wanneer sociale afstand wordt vermeden in een klaslokaal, kunnen deze beschermmiddelen worden ingezet tegen het virus. ‘’Die beschermmiddelen omvatten tenminste een drielaags chirurgisch masker, verbeterde ventilatie, vaccinatie en testen. Als we dat allemaal samenvoegen, kunnen we kinderen veilig terug naar school krijgen”, zei Wen.