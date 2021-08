VOSOV: ‘Huidige tarieven niet langer houdbaar’

Enkele bushouders aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), hebben vandaag op het Onafhankelijkheidsplein een protestactie gehouden. De bushouders stellen, dat ze niet langer diensten kunnen verlenen tegen het achterhaalde tarief van SRD 5 per rit. De tarieven zijn volgens de bushouders, niet langer houdbaar. De regering werkt aan een systeem van voorsubjectsubsidie, maar de totstandkoming van dit systeem laat volgens de bushouders, wel erg lang op zich wachten.

VOSOV-voorzitter Suraj Sahadew-Lall, geeft aan dat daarom besloten is om door middel van een vreedzame protestactie, een sein aan de regering te geven. Aan de regering is het voorstel van een tussentijds tarief van SRD 7,50 gedaan. De VOSOV wil dat binnen een termijn van een jaar, er gewerkt wordt aan een structurele oplossing van de tarievenproblematiek. De VOSOV heeft ook een petitie ingediend die in ontvangst werd genomen door de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee en VHP-parlementariër Cedric van Samson.