Wederom stijging aantal ziekenhuisopnames

Geen sterfgevallen bij niet-gevaccineerden

Uit de huidige covid-cijfers blijkt, dat er wél sprake is van een flinke stijging van het aantal personen opgenomen in ziekenhuizen: van 54 op woensdag 4 augustus naar 73 op donderdag. Een patiënt heeft het leven gelaten in het afgelopen etmaal. Hoewel er sprake is van een absoluut hoger aantal besmettingen, gaat het om een kleine procentuele daling (18,9%) ten opzichte van de cijfers van woensdag jl. (20%). Het aantal doden in augustus, is volgens het covid-dashboard van de overheid opgelopen naar 9. In Suriname zijn al 658 mensen overleden aan COVID-19 of de Manausvariant. 102 nieuwe besmettingen werden gisteren genoteerd. Er zijn 537 swabs uitgevoerd. Van de geteste mensen waren 435 negatief. Van het aantal geteste mensen is 19% positief. Op de diverse Intensive Care Units worden 21 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 73 patiënten opgenomen. 596 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 57 personen zijn genezen verklaard.

Gisteren merkte president Chandrikapersad Santokhi in De Nationale Assemblee op, dat de covid-besmettingen en het aantal doden aan het afnemen zijn. Het land is nog wel in code paars en de ziekenhuizen in code zwart. De druk op de Intensive Care Unit is volgens hem nog te groot. Wat de deltavariant betreft, zijn er tot nu toe geen andere bevestigde gevallen, nadat de eerste deltabesmetting werd bevestigd bij een 7-jarig kind, nadat het een recent bezoek aan Nederland had gebracht. Er worden regelmatig samples naar Nederland gestuurd om vast te stellen, om welke eventuele varianten het gaat. “Er moet een tijd worden overbrugd, daarom zijn de preventieve maatregelen belangrijk”, aldus de president. Hij deelde verder mee, dat mensen die nu toe aan COVID-19 zijn overleden, niet gevaccineerd waren. De president riep de samenleving opnieuw op, zich te laten vaccineren. ‘’Dat is de enige oplossing”, aldus de president.