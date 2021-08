Extra beveiliging voor met de dood bedreigde douaniers

In de zaak waarbij ruim 233 kilo cocaïne op 22 juli onderschept werd op de Jules Sedney Haven, zijn er doodsbedreigingen gedaan tegen douane-inspecteur Lloyd Kuhn en andere douaniers. De bedreigingen zouden afkomstig zijn van de ‘onderwereld’, die naar verluidt, eist dat de drugs worden teruggegeven. Indien dat niet gebeurt, zullen de gevolgen niet uitblijven voor Kuhn en andere leidinggevenden bij de douane. De bedreigde personen hebben inmiddels extra beveiliging gekregen. Dit bevestigde de directeur van de Belastingdienst, Ismael Kalaykhan, tegenover Radio ABC. ‘’We nemen elke dreiging en signaal dat we binnenkrijgen serieus, dus is er ook aangifte van bedreiging gedaan’’, zegt Kalaykhan.

Hij zegt dat er ook extra maatregelen genomen zijn om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Kalaykhan benadrukt dat de maatregelen niet belemmerend werken op de uitoefening van de werkzaamheden. ‘’Wij zullen onze werkzaamheden blijven uitvoeren zoals het hoort”, zegt hij.

Kalaykhan zegt de bedreigingen zelf niet gehoord te hebben, maar het was volgens hem, meer dan duidelijk dat het leven van de medewerkers in gevaar dreigde te komen. Volgens Kalaykhan zijn de bedreigingen via WhatsApp gedaan. ‘’Behalve de Belastingdienst, onderzoeken ook andere instellingen deze kwestie’’, aldus Kalaykhan.