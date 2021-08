‘Traangas behoort tot standaarduitrusting politie’

De regering is bezig een openbare aanbesteding te houden voor de levering van traangas voor het Korps Politie Suriname (KPS). Diverse assembleeleden waaronder Stephen Tsang (NDP) en Melvin Bouva (NDP), hebben gisteren vragen hierover gesteld aan de regering. Tsang wilde weten waar traangas voor wordt aangeschaft. Volgens Tsang, gaat Suriname richting een politiestaat. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens de beantwoording van de vragen aangegeven, dat de aankoop te maken heeft met de paraatheid van de instituten en afdelingen van het KPS, waaronder de Mobiele Eenheid. “We weten namelijk niet wanneer er erupties zullen optreden met betrekking tot de verstoring van de openbare orde. We zien vaker aankondigingen van acties op sociale media”, stelde de minister. Bouva gaf aan dat burgers zich geïntimideerd voelen. Hij haalde aan dat demonstraties meestal vreedzaam zijn geweest en wilde weten of er een aanleiding is om aan te nemen, dat er niet vreedzaam zal worden gedemonstreerd. Amoksi zei dat bepaalde items zoals een wapenstok, bodycam, pepperspray en in groter verband traangas, wereldwijd behoren tot de standaarduitrusting van de politie. “Jarenlang zijn deze zaken niet aangeschaft voor de politie en we maken onze moeite om datgene wat de opsporingsdiensten nodig hebben te realiseren, omdat we op alle mogelijke wijze de veiligheid willen garanderen.”

De minister voegde eraan toe, dat de overheid ook lopende verplichtingen heeft met productiemaatschappijen voor de garantie van een stabiel ondernemingsklimaat. “Het kan alle richtingen opgaan en we moeten voorbereid zijn op deze omstandigheden”, aldus Amoksi.

door Priscilla Kia