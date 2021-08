ZIEKENHUIZEN NOG CODE ZWART, OPPASSEN GEBLAZEN!

De covid-maatregelen werden een week geleden wederom door de regering aangepast waardoor meer branches open mochten gaan. Intussen zijn we een week verder, waarbij de avondklok pas om 21.00 uur ingaat. Veel sectoren zijn met het besluit van de overheid redelijk tevreden, omdat ze maandenlang verlies hebben geleden.

Zo mogen recreatieoorden hun poorten weer opendoen, maar onder naleving van de strikte covid-protocollen. Jason van Genderen, directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, heeft recentelijk meegedeeld, dat ofschoon we een versoepeling hebben, er nog veel covid-patiënten in de ziekenhuizen liggen. Voor de ziekenhuizen geldt dus nog steeds code zwart. Volgens Van Genderen, zijn er nog steeds patiënten die op een Intensive Care of een ziekenhuisbed wachten. “Als we een verdere versoepeling willen hebben, met name een normalisatie, dan moeten we eerst uit code zwart en of code paars stappen”, aldus Van Genderen. Hij haalde daarbij ook aan, dat om uit code paars te stappen, de besmettingsgraad onder de 10 procent moet zakken, voordat we over normalisatie kunnen spreken. Als wij deze pandemie willen overbruggen, moeten we immuun geraken tegen het coronavirus en als de helft van de bevolking zich heeft laten vaccineren, zullen we een daling in het aantal besmettingen merken. De regering heeft bekendgemaakt, de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en covid-besmettingen, nauwkeurig te blijven monitoren en op basis daarvan in het vervolg aanpassingen te zullen doorvoeren voor wat betreft de covid-maatregelen. Keerpunt heeft geconstateerd, dat bepaalde burgers erg tevreden zijn met de verruiming van de avondklok, terwijl anderen zich afvragen waarom de regering haast heeft gemaakt met de versoepeling. Er zijn mensen die de regering wijzen op de stijging van het aantal coronabesmettingen. Keerpunt is van mening, dat de regering de samenleving continu erop moet blijven attenderen zich te houden aan de covid-protocollen, maar zij kan de samenleving daartoe ook niet verplichten, ofschoon het de samenleving haar verantwoordelijkheid is zich aan de covid-maatregelen te houden.

We geven de schuld maar al te vaak aan de regering, maar dienen wel te beseffen, dat het coronavirus zich niet zelf verspreid, maar dat zulks gebeurt van mens op mens. Nu de Deltavariant steeds dichterbij komt, moeten we wel een verantwoordelijk gedrag demonstreren.

De regering probeert sectoren die maandenlang gesloten waren, tegemoet te komen door de avondklok te verruimen. Maar wij dienen ons daarbij wel verantwoordelijk te gedragen en door ons gedrag eraan mee te werken dat de covid-situatie niet erger wordt.

Nu zitten we nog in de pandemie en wordt er aan eenieder gevraagd, zich zo optimaal mogelijk te beschermen door zich te laten vaccineren en de MoHaNa-regels en andere maatregelen na te leven, om zo gezamenlijk uit deze ellende te komen.