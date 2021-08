‘Nooit aangifte gedaan tegen Soekhnandan en Orie’

Getuigenverklaringen ex-directieleden steekhoudend

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) maakte eerder bekend, dat de directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken, Maikel Soekhnandan en de directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden, William Orie, buiten functie zijn gesteld. Murvin Dubois en Raoul Lobo, advocaten van Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, haalden de buitenfunctiestelling van zowel Soekhnandan als Ori, vorige maand aan in hun pleidooi. De hoofdofficier van justitie, Cynthia Klein, diende hen afgelopen donderdag tijdens de strafzaak in het Tweede Kanton tegen Hausil van repliek met de opmerking, dat er tijdens dit proces meerdere malen is gevraagd, waarom in het bijzonder Soekhnan-dan niet net als Hausil, is opgesloten. Lobo: ‘’Het Openbaar Ministerie had de twee directeuren altijd op een voetstuk geplaatst en er waren zo-veel redflags tegen hen. Ondanks al deze redflags konden zij vrijuit gaan en er werden nooit kritische vragen gesteld, noch door het Openbaar Ministerie, noch de politie.’’

Volgens hem hebben Orie en Soekhnan-dan alles gedaan om niet in het gevang te geraken. “Deze medeverdachten hebben er alle belang bij gehad om vrij als een vogel rond te vliegen”, zei Lobo die met name Soeknandan bedoelde, die allerlei bezwarende verklaringen had afgelegd tegen zijn cliënt welke ook in het pleidooi zijn opgesomd. De geloofwaardigheid over deze verklaringen liet toen volgens Lobo, te wensen over en nu de twee directeuren buiten functie zijn gesteld, is het plaatje volgens de jurist, ‘’compleet’’.

Geen aangifte

Door de verdediging wordt volgens Klein de indruk gewekt, dat de gewezen directeuren van de CBvS, Soekhnandan en Orie, nimmer als verdachten zijn aangemerkt door de vervolging, terwijl dat wel had gemoeten, omdat de voormelde personen door de bank buiten functie zijn gesteld. De hoofdofficier stelde dat naar het oordeel van de vervolging, er door de verdediging geen strafrechtelijke feiten en omstandigheden zijn aangedragen op grond waarvan de vervolging zou moeten overgaan tot verdachtmaking van de gewezen directieleden. “Ook in de fase van het gerechtelijk vooronderzoek heeft de rechter-commissaris geen aanleiding daartoe gegeven. Daarnaast heeft de Centrale Bank ook geen aangifte gedaan ten aanzien van enig strafbaar feit tegenover deze directieleden. Er zijn vooralsnog geen omstandigheden aangetoond, waaruit zou moeten blijken dat er enig gebrek is aan de getuigenverklaringen van Soekhnandan en Orie. Deze personen zijn bij de rechter-commissaris (RC) gehoord als getuigen. Naar verluidt zijn de verklaringen van ex-governor en medeverdachte Robert van Trikt, ook in lijn met wat de gewezen directieleden al bij de RC hebben verklaard. Het OM heeft naar aanleiding van deze verklaringen, ook de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, gehoord in 2019.’’

Overheidspanden

Het justitieel onderzoek waarbij uiteindelijk ook Hoefdraad, als verdachte in beeld kwam, leidde ook tot de aanhouding van Hausil. Zij werd vorig jaar juli door het Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld in het kader van het onderzoek, waarbij Van Trikt en Hoefdraad ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anticorruptiewet. Hoefdraad wordt ook verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, zulks naar aanleiding van het feit, dat Hoefdraad op 26 juni 2019 acht panden heeft verkocht aan de CBvS voor euro 45.000.000.00 en op 20 september 2019 nog eens negen panden voor euro 60.000.000.00.

Meerdere verdachten

Het onderzoek dat is ingesteld door het OM, heeft naast Hausil, Van Trikt en Hoefdraad, ook anderen in beeld gebracht die hebben samengespannen om de Bankwet alsook de Anticorruptiewet te overtreden. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, directeur Legal, Compliance & International Affairs Faranaaz Hausil, consultant Ashween Agnoe en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Laatstgenoemde werd enkele weken voor Hausil aangehouden en in verzekering gesteld, dit in het kader van het strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt en Hoefdraad. Met hun handelen, hebben zij de Centrale Bank ernstig benadeeld, omdat hoewel de betaling voor deze panden reeds is voldaan door de CBvS, de panden nimmer zijn overgedragen. Naderhand is komen vast te staan, dat negen van de panden niet aan de Staat Suriname toebehoren en desondanks werden verkocht aan de CBvS als zijnde van de overheid. De Bankwet geeft duidelijk aan, dat de CBvS geen onroerend goed koopt of bezit dan die welke voor de uitoefening van haar bedrijf nodig zijn. Bovengenoemde transacties zijn in strijd met artikel 18 van de Bankwet en kunnen daardoor nietig worden verklaard. Hierdoor kunnen deze transacties worden be-schouwd als (ongedekte) voorschotten verschaft aan de staat. De transacties hadden tot gevolg dat het voorschottenplafond werd overschreden, een verbod ingevolgde artikel 21 lid 4 en een misdrijf zoals bepaald in artikel 35a van de Bankwet.