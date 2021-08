Vijfde verdachte aangehouden in zaak wapendiefstal

Meerdere huiszoekingen en invallen op komst

In de zaak waarbij er vorige maand wapens uit de wapenkamer van ex-president Desiré Bouterse, werden ontvreemd, is een vijfde verdachte, G.A., aangehouden. G.A. is vrijdagavond aangehouden te Kwatta. Eerder hield het onderzoeksteam bij invallen in Kwatta en Paramaribo-Noord, drie verdachten aan: A.G., S.B. en K.J. Vrijdagochtend werd de politieman N.J. op zijn woonadres aangehouden. Een speciaal team bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie (OM), de Militaire Politie en de politie, is bezig met het verdere onderzoek. Verwacht wordt, dat er de komende dagen meerdere huiszoekingen en invallen gepleegd zullen worden. In het belang van het onderzoek, geven het OM en het Korps Politie Suriname, geen verdere informatie prijs. Bouterse werd donderdag gehoord bij proces-verbaal. Maandag aanstaande zal het verhoor bij hem thuis voortgezet worden. Het OM heeft de lijst van de gestolen wapens vrijgegeven:

– 3 Styer rifles

– 2 RPG’s

– 2 Multi-function Heavy machine guns

– 25 AK-47 geweren

– 1 Mitrailleur

– 5 Karabijnen

– 6 Taurus pistolen

– 1 Browning pistool