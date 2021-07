Staking NVB opgeschort, financiële middelen overgemaakt

Het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) heeft bijkans twee weken platgelegen, omdat de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) is actie was, omdat ze niet uitbetaald was voor diensten die in mei geleverd zijn. Intussen is de actie opgeschort. De overheid heeft gisteren, woensdag 28 juli, de financiële middelen overgemaakt op de rekening van het NVB. De gelden zijn vervolgens gestort op de rekeningen van de OBS-bushouders. Dit betekent dat een groot deel van de staatsbussen weer zal rijden.

Bushouders die een rekening hebben bij de Hakrinbank, konden gisteren gelijk over hun geld beschikken, maar niet alle banken verwerken transacties zo snel. Ondervoorzitter Iwan Woon, zei tegen een lokaal medium, dat een transactie tussen verschillende banken een paar dagen kan duren. Niet alle bushouders hebben dan ook het werk opgepakt, zij willen eerst het geld op hun rekening zien.

Volgens Woon zijn de acties opgeschort, maar niet opgeheven, omdat een deel van de bushouders ook nog covid-gelden moet ontvangen voor het vervoeren van verplegend personeel. De betaling van juni zal aanstaande maandag worden overgemaakt.

Voor de groep die verplegend personeel vervoert, is er volgens Woon helemaal niets overgemaakt. Woon heeft drie weken respijt gegeven aan minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme om samen met minister Albert Achaibersing van Financiën en Planning, een oplossing te vinden voor de bushouders. Het is nog niet duidelijk wanneer de gelden gestort zullen worden. Woon hoopt dat de gemeenschap weer optimaal gebruik zal maken van het staatsvervoer.