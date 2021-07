5e grote olievondst voor Surinaamse kust

Voor de kust van Suriname is een vijfde grote olievondst gedaan. Het Franse TotalEnergies en het Amerikaanse APA Corporation (Apache), hebben olie aangetroffen in de Sapakara South-1 put in Blok 58. Deze aankondiging volgt op eerdere vondsten in Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi en Keskesi, waardoor het de vijfde ontdekking van TotalEnergies in Suriname is. De nieuwe put is gelegen op 4 kilometer ten zuidoosten van de ontdekking van Sapakara West-1, daar werd Sapakara South-1 geboord in een waterdiepte van ongeveer 850 meter. In de Sapakara South werd gestuit op 30 meter netto-opbrengst aan olie, in een Campano-Maastrichtiaans reservoir van goede kwaliteit, zei TotalEnergies donderdag.

President Chandrikapersad Santokhi is zeer verheugd over deze vondst. “De regering doet de felicitaties toekomen aan het gehele Surinaams volk’’, aldus de president.

“Eerder was reeds goede hoop dat de Sapakara-ontdekking vruchten zou afwerpen. Sapakara South-1, appraisal put is dus op basis van die vooruitzichten geboord om de eerder gedane Sapakara-ontdekking verder te verkennen. De put heeft een goed met olie verzadigde laag (reservoir) van 30 meter aangetoond. Het reservoir is van goede kwaliteit, hetgeen bevorderlijk is voor een goede productie”, aldus Santokhi.

Kevin McLachlan, senior vicepresident Exploration bij TotalEnergies lgaf aan, dat zij heel blij zijn met deze nieuwe succesvolle bron in Sapakara South-1, die erg lijkt op de bron die eerder dit jaar in Keskesi werd aangekondigd. “Deze herhaalde positieve resultaten bevestigen onze strategie die gericht is op grote hoeveelheden hulpbronnen tegen lage ontwikkelingskosten. Als exploitant van het productieve Blok 58, moedigt dit ons aan onze inspanningen samen met onze partner voort te zetten, om de middelenbasis uit te breiden, terwijl we de beoordelingsoperaties uitvoeren die zijn ontworpen om een commerciële olie-ontwikkeling aan te tonen”, aldus McLachlan.

TotalEnergies zei, dat de booroperaties zullen worden voortgezet met het Maersk Valiant-boorschip. TotalEnergies is de exploitant van het blok, met een bedrijfsbelang van 50 procent en Apache met een bedrijfsbelang van 50 procent. Na voltooiing van de Sapakara South -1 put, zal de boorinstallatie verhuizen om de Bonboni – 1 put in Blok 58 te boren. Vorige maand heeft een consortium tussen TotalEnergies en Qatar Petroleum en de grote Amerikaanse Chevron winnende biedingen ingediend voor ondiep water offshore-areaal in Suriname. Chevron deed het gunstigste bod op Blok 5 en de joint venture TotalEnergies en Qatar Petroleum deed het beste bod op Blok 6 en Blok 8.

Energiedata- en analysebedrijf GlobalData zei eerder deze maand dat het recente verkennende succes voor de kust van Suriname, waar in 2020 verschillende ontdekkingen zijn gedaan, veelbelovend is voor het land om op de korte tot middellange termijn, een hotspot voor olieproductie te worden.