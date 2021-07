Na twee weken staken nog geen uitbetaling aan NVB

Het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) ligt bijkans twee weken plat. De bushouders geven aan, dat zij de werkzaamheden pas zullen oppakken wanneer er is gestort.

Zij moeten nog ontvangen voor diensten die zij geleverd hebben in mei. Een aantal bushouders moet vanaf de maand november covid-gelden ontvangen voor het transporteren van verplegend personeel. De ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), Iwan Woon zegt tegenover Starnieuws, dat ze tot nog toe niet uitbetaald zijn. Aan OBS wordt volgens hem steeds weer hetzelfde voorgehouden, namelijk: de gelden worden deze week gestort. ‘’We zijn nu twee weken verder en de gelden zijn nog niet gestort’’, zegt Woon. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, had eerder in de media gesteld, dat de OBS in de loop van deze week uitbetaald zou worden. “Ik verwacht niet veel hoor, want wat ik wil weten, is wat ze precies hebben gestort”, zegt Woon. Volgens planning zou het geld maandag gestort worden door het ministerie van Financiën en Planning.

De NVB-directeur Fariyal Renfurm hoopt dat het geld vandaag op de rekening wordt overgemaakt. Woon benadrukt, dat hij de aandacht van Renfurm had gevraagd om de bus- en boothouders deze week ook uit te betalen voor geleverde diensten van juni.

‘’Ik ben benieuwd naar wat er is of wordt overgemaakt”, zegt Woon.