Justitie belast met onderzoek netwerk valse vaccinatiekaarten

Ramadhin vindt het afkeuringswaardig

Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin betreurt het dat zorgverleners die een eed hebben afgelegd, zich ervoor lenen valse vaccinatiekaarten te verstrekken. Dit zei hij naar aanleiding van de drie aanhoudingen die zijn verricht in het weekend naar aanleiding van het verstrekken van valse vaccinatiekaarten aan personen. Een verpleegkundige en twee collegae werden gearresteerd ter zake valsheid in geschrifte. Uit verklaring van de aangehouden verpleegkundige is gebleken dat ongeveer veertien personen zouden hebben betaald voor een valse vaccinatiekaart. Ramadhin zegt dat de Justitie belast is met het onderzoek. “Het netwerk dat hiervoor verantwoordelijk is, zal worden opgerold”, aldus Ramadhin tegenover ABC Aktueeel. Het is volgens Ramadhin, heel slecht nieuws en er zijn volgens hem veel vragen die gesteld moeten worden. “In welke mate en hoe ernstig is deze opzet geweest van de betrokkenen? Welke impact heeft het of zal die hebben op onze database, want nu zijn er vaccinatiebewijzen verstrekt aan mensen die niet gevaccineerd zijn en dat kan leiden tot een systeem, dat niet 100 procent de garantie biedt dat de telling werkelijk zo is”, aldus de bewindsman.

Het ergste vindt Ramadhin dat er in sommige landen een tekort is aan vaccins, terwijl men die hier weggooit.

De verpleegkundige die een leidende rol handvest had in deze zaak, gooide het vaccin in een ton en gaf de mensen een prikje van lucht. Nadat hij de mensen een ‘’prikje’’ had gegeven, gingen dezen voor de observatie en het ontvangen van hun vaccinatiekaart, alsof er niets aan de hand was. Een bedrag van 40 euro moest worden betaald, om in aanmerking te komen voor de vaccinatiekaart zonder dat er sprake was van vaccinatie. De telling vond normaal plaats van het aantal gevaccineerde personen waar hij werkte. De bewindsman roept een ieder op, niet mee te werken en probeer geen toegang te hebben tot dit soort systemen, waarbij er sprake is van het plegen van fraudeleuze handelingen. Het ministerie laat zich continu adviseren en informeren door Justitie. “Onze rol is dat wij onze medewerking verlenen, maar tegelijkertijd dusdanig het beleid moeten aanpassen, dat dit soort valse praktijken niet meer worden herhaald in het systeem.” Ramadhin zegt dat een ieder die nog bezig is met dit soort praktijken, moet oppassen voor de Justitie.

Al de drie verdachten hebben hun verklaringen afgelegd bij de politie. Het is nog niet bekend, hoe lang zij bezig waren met deze valse praktijken. Het verdere onderzoek is nog gaande. Dan moet ook blijken of de telling van het aantal gevaccineerden wel klopt.